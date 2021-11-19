Borsa güne yükselişle başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
ABDden F-35 ve F-16 açıklaması Dikkat çeken Türkiye mesajı...ABD'den F-35 ve F-16 açıklaması! Dikkat çeken 'Türkiye' mesajı...#ABD
İtalyanlar Vedat Muriqiyi duyurdu F.Bahçe derken dev çalım...İtalyanlar Vedat Muriqi'yi duyurdu! F.Bahçe derken dev çalım...#Vedat Muriqi
Dünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldıDünya nefesini tutarak izliyor... Ve döngü kırıldı#Ay Tutulması
Son dakika: Küçük Müslümeden acı haber geldiSon dakika: Küçük Müslüme'den acı haber geldi!#Müslüme Yağal
Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi İşte yeni oranlar...Kamu bankaları kredi faizlerini indirdi! İşte yeni oranlar...#Kamu
Düşüş yüzde 20yi aştı, uzman isimler yorumladı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı, uzman isimler yorumladı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Covid-19a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yokCovid-19'a karşı devrim niteliğinde iki aşı: Şırınga yok#Koronavirüs
Esenyurtta ilginç anlar Çılgına döndü... Aracı paramparça ettiEsenyurt'ta ilginç anlar! Çılgına döndü... Aracı paramparça etti#Esenyurt
Milli takımda skandal Mesajları ifşa olunca...Milli takımda skandal! Mesajları ifşa olunca...#Tim Paine
Ev sahipleri dikkat 10 bin 250 binaya yerleştirildi...Ev sahipleri dikkat! 10 bin 250 binaya yerleştirildi...#Dijital Kimlik
Emziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı Bana olsa kalp krizi geçirirdimEmziren anne, pembe sütünü takipçileri ile paylaştı! 'Bana olsa kalp krizi geçirirdim'#Pembe Anne Sütü
Küçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakınKüçük kız büyüdü, ünlü oldu: Beni bırakın, anneme bakın!#Anneler
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür dilediTanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi#Hülya Avşar
Kan donduran görüntü... Cesetlerini astılarKan donduran görüntü... Cesetlerini astılar!#Meksika
Biri Londrada kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerikada...Biri Londra'da kırmızı halıda salınıyordu, o sırada Amerika'da...#Meghan Markle
HABERLEREkonomi Haberleri

Borsa güne yükselişle başladı

#Borsa İstanbul#BIST100#Rekor
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,68 artışla 1.748,72 puandan başladı. BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşımıştı.

Haberin Devamı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 11,84 puan ve yüzde 0,68 değer kazanarak 1.748,72 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 1,19 artış kaydetti. Açılışta tüm sektör endeksleri yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile orman, kağıt, basım oldu.

Gözden Kaçmasın

Borsa İstanbula BBVA dopingiBorsa İstanbul'a 'BBVA' dopingi!Haberi görüntüle

DÜN REKORLA KAPANDI

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,75 değer kazanarak kapanış rekorunu 1.736,88 puana taşıdı.

Analistler, bugün ABD Merkez Bankası'nın "şahin" olarak nitelendirilen üyeleri ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın konuşmalarının yatırımcıların odağında olacağını söyledi.

Bugünün veri takviminde Almanya'da Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ve İngiltere'de perakende satışların öne çıktığını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.780 seviyesinin direnç, 1.670 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

Gözden Kaçmasın

Kamu bankaları kredi faizlerini indirdiKamu bankaları kredi faizlerini indirdiHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Kripto paralar ayı piyasasına girdiKripto paralar ayı piyasasına girdi!Haberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Yaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar Yeni karar aldılar: Yabancı işçilere kalıcı oturum vereceklerYaşlanan nüfus yüzünden çalışan bulamıyorlar! Yeni karar aldılar: Yabancı işçilere kalıcı oturum vereceklerHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Borsa İstanbul#BIST100#Rekor

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19