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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 10:11 | Son Güncelleme:

Borsa güne yükselişle başladı

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Borsa güne yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,42 artışla 1.150,07 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 4,83 puan ve yüzde 0,42 değer kazanarak 1.150,07 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,60 yükseldi, holding endeksi yüzde 0,21 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,47 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise holding oldu.

Analistler, ekonomi yönetiminin birbiri ardına attığı normalleşme adımlarının Türk lirası varlıkları desteklediğini belirterek, piyasalardaki pozitif seyrin devam etmesinin beklendiğini kaydetti.

Jeopolitik gelişmeler, yeni tip koronavirüs aşısı ve ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, veri gündeminde ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticiler Endeksi verilerinin öne çıktığını bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını, 1.120 puanın ise destek konumuna geldiğini bildirdi.

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