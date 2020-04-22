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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 22.04.2020 - 10:27,Son Güncelleme:

Borsa, güne yükselişle başladı

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Borsa, güne yükselişle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,52 artışla 98.129,45 puana yükseldi.

Açılışta BIST 100 endeksi, 510,45 puan ve yüzde 0,52 değer kazanarak 98.129,45 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,66 ve holding endeksi yüzde 0,46 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,52 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,03 ile metal ana sanayi oldu.

Dün, dünya borsalarındaki sert düşüşlere paralel satıcılı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 1,34 değer kaybeden BIST 100 endeksi, günü 97.619,00 puandan tamamladı.

Analistler, petrol fiyatlarının seyri ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından çıkacak faiz kararının takip edileceğini bildirdi.
Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 ve 96.400 seviyelerinin kısa vadede önemli destek konumunda olduğunu dile getiren analistler, 99.000 puanın direnç olarak öne çıktığını söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistlerin büyük çoğunluğu TCMB'nin faiz indirimine devam edeceğini tahmin ederken, politika faizine ilişkin indirim beklentilerinin medyanı 50 baz puan oldu. Ekonomistlerin indirim beklentileri 25 ila 100 baz puan aralığında yer aldı.
17 Mart'taki PPK toplantısında politika faizi, 100 baz puan indirilerek yüzde 9,75 düzeyine çekilmişti.

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