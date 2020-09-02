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Hürriyet
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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.09.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Borsa güne yatay başladı

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Borsa güne yatay başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,08 artışla 1.086,09 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 0,90 puan ve yüzde 0,08 değer kazanarak 1.086,09 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,02 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,10 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,32 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,90 ile metal ana sanayi oldu.

Dün banka hisselerinde yoğunlaşan alımlarla yüzde 0,61 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 1.085,19 puandan tamamladı.

Analistler, yeni tip koronavirüs tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, bugün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yayımlayacağı Bej Kitap Raporu ile ABD'de ADP özel sektör istihdamı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildirdi.

Fed'in geçen hafta açıkladığı yeni para politikası stratejisi sonrasında konuyla ilgili Fed üyelerinin konuşmalarının da öneminin arttığına işaret eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.070 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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