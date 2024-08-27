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Borsa eylülü bekliyor

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#KÜRESEL Piyasalar#BIST 100#Borsa İstanbul
Borsa eylülü bekliyor
Gamze BAL
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 27, 2024 07:00

KÜRESEL piyasaların yaşadığı ‘kara pazartesi’den bu yana kayıplarını telafi edemeyen Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 10 bin puan seviyesinin altındaki hareketine devam ediyor.

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Geçen haftanın son işlem günü olan cuma günü düşüş eğiliminde hareket eden endeks, haftayı yüzde 2.55 değer kaybıyla 9 bin 668,10 puandan tamamlamıştı. Bu haftaya ise yükselişle başlayan endeks, açılıştaki tepki alımlarının yerini satışlara bıraktı. Dün önceki kapanışa göre 71.70 puan ve yüzde 0.74 artışla 9 bin 739,80 puandan başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 9 bin 574 puana kadar geriledi. Günü ise yüzde 1.06 düşüşle 9 bin 565 puandan tamamladı.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’ten eylülde beklenen kredi not artırımının gelmesiyle, BIST 100 endeksinin yeniden ivme kazanabileceği belirtiliyor.

6 EYLÜL’DE FITCH BEKLENİYOR

Gedik Yatırım Danışmanlığı Müdür Yardımcısı Onur Can Bal, borsada kısa vadede toparlanma olabilmesi için BIST 100’ün 9 bin 800 ila 9 bin 850 puan seviyelerine doğru atılım yapması gerektiğine; bu gerçekleşmezse teknik anlamda satış baskısının sürebileceğine işaret etti. Bal, endeksin 9 bin 600 ila 9 bin 500 destek seviyelerinin altına gerilemesi durumunda bu geri çekilmenin 9 bin 290 puan seviyelerine ulaşacağını ifade etti. Fitch’in 6 Eylül’de Türkiye için ‘not gözden geçirme takvimi’ bulunduğunu anımsatan Bal, bu kararın takip edileceğini söyledi. Piyasadaki genel beklenti ise yeni bir not artışı gideceği yönünde.

 

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#KÜRESEL Piyasalar#BIST 100#Borsa İstanbul

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