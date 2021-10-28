Borsa bugün yarım gün mü? 29 Ekim Borsa İstanbul açık mı?

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28 Ekim ve 29 Ekim'de borsa açık mı sorusu yanıt buldu. Yılın belirli günlerinde çalışmayan Borsa İstanbul, 29 Ekim'de açık olup olmadığı ile araştırılmaya başlandı. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen birçok vatandaş, internet üzerinden Borsa 29 Ekim'de çalışıyor mu sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, 28 Ekim günü ve 29 Ekim'de borsa açık mı? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BORSA İSTANBUL 28 EKİM GÜNÜ VE 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Borsa İstanbul, 29 Ekim'de özel bankalar ile aynı sınıfta yer alacak. Bayram tatili dahilinde kamu kurumları için 28 Ekim gününün yarım gün ve Cuma gününün resmi tatil olması dolayısıyla BİST özel bankaların tatil durumunu takip edecek. Borsa İstanbul bu süreçte özel bankalar ile aynı sınıfta yer aldığı için aynı zaman diliminde çalışmalarına devam edecek.

BORSA İSTANBUL'UN GENEL GÖREVLERİ NEDİR?

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Bir ülkede fon talep edenler ile fon arz edenler arasındaki akımı düzenleyen kurumlar, bu amaçla kullanılan araçlar ile bu ilişkileri düzenleyen hukuki ve idari kurallardan oluşan yapının bütününe mali piyasa denir. Mali piyasa; esas itibariyle para piyasası ile sermaye piyasasını kapsar. Bu kapsamda sermaye piyasası kurumları olan menkul değerler borsalarının asli fonksiyonları; yatırımcılar arasında etkin bir risk paylaşımını sağlamak, pay fiyatlarını etkileyen bilgilerin tek elde toplanmasını ve şeffaf bir şekilde yatırımcılarla paylaşılması ile sermayenin etkin bir şekilde tabana yayılması şeklinde özetlenebilir.