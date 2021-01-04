BORON’un pazar payı yüzde 8.5’e ulaştı

Dünya bor rezervinin yüzde 73’üne sahip olan Türkiye’de katma değeri yüksek ürünler geliştirilmesi amacıyla yola çıkan Eti Maden mühendislerinin ortaya çıkardığı BORON’un temizlik sektöründeki etkileri de incelendi. Yapılan araştırmaya göre, Türkiye’de yıllık yaklaşık olarak 400 bin ton çamaşır deterjanı satılırken, bu satışın parasal değeri ise 2 milyar liranın üzerinde oluşuyor. 2019 yılında yaklaşık 35 bin ton satışa ulaşan BORON’un çamaşır temizlik kategorisinde yaklaşık yüzde 8.5 civarında bir pazar payı elde ettiği belirtildi. Temizlik ürünlerinde 2018 yılının son döneminde temizlik ürünlerinde fiyat artışları olduğunu, 2019 yılı başında kilogram fiyatlarının 8-9 liraya yükseldiğini anlatan uzmanlar, yılsonuna gelindiğinde fiyatların 6 liraya gerilediğini belirttiler. BORON’un çamaşır temizlik kategorisinde ortalama yüzde 40 indirim sağladığını ifade eden uzmanlar, fiyatlardaki bu düşüşün toplam pazara yansımasının ise yaklaşık 800 milyon lirayı bulduğunu kaydettiler.