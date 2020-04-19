BOREL’e yoğun ilgi

Bakanlık, vatandaşın ürüne e-ticaret yöntemiyle rahatça ulaşabilmesi için, daha önce tanzim satışların yapıldığı ePttAVM ile anlaştı. Edinilen bilgiye göre, ilk andan itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği BOREL için ilk iki günde 28 binin adetin üzerinde sipariş verildi. PTT Kargo’nun adrese ulaştıracağı ürün için sipariş hakkı kişi başına en fazla 5 adetle sınırlı tutuldu. ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da, vatandaşın başta hijyen ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalıştıklarını belirtti.