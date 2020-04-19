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Ekonomi
Eray GÖRGÜLÜ / ANKARA
Haber Giriş: 19.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

BOREL’e yoğun ilgi

Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
BOREL’e yoğun ilgi
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın COVID-19’la mücadele kapsamında yürüttüğü Ar-Ge çalışması sonucu ortaya çıkan bor katkılı el dezenfektanı BOREL, iki gün önce satışa sunuldu.

Bakanlık, vatandaşın ürüne e-ticaret yöntemiyle rahatça ulaşabilmesi için, daha önce tanzim satışların yapıldığı ePttAVM ile anlaştı. Edinilen bilgiye göre, ilk andan itibaren vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği BOREL için ilk iki günde 28 binin adetin üzerinde sipariş verildi. PTT Kargo’nun adrese ulaştıracağı ürün için sipariş hakkı kişi başına en fazla 5 adetle sınırlı tutuldu. ePttAVM Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu da, vatandaşın başta hijyen ve gıda ihtiyaçlarını karşılamak üzere 7 gün 24 saat esasına dayalı olarak çalıştıklarını belirtti.

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Eray GÖRGÜLÜ
Eray GÖRGÜLÜ
egorgulu@hurriyet.com.tr
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