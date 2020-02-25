Bordan lityum çıkacak

Dünyada bor rezervlerinin yüzde 70’ine sahip olan Türkiye’nin çeşitli Ar-Ge çalışmaları ile bu konudaki girişimlerini çeşitlendirdiğini söyleyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Elektrikli araçlar ve batarya teknolojilerinde davam eden bir süreç var. Elektrikli araçların en kritik noktası batarya. Burada çok hızlı bir gelişim var. Batarya seçiminde arabanın ağırlığına minimum etki gözetilerek seçim yapılıyor. Ayrıca depolama gücünün de yüksek olması gerekiyor. Lityum piller burada öne çıkıyor” diye konuştu. Bor madeninin içinde de bir miktar lityum olduğunu söyleyen Dönmez, “Lityumla ilgili sevindirici sonuçlara ulaştık. Artık boru üretirken içindeki lityumu ayrıştırıp kullanacağız. Yıl sonunda bor üretirken ortaya çıkan atıklardaki lityumun geri kazanılmasını sağlayacak bir pilot üretim tesisi kurabiliriz” dedi.

İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

İstanbul’daki 3. Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi’nde konuşan Dönmez, “Üçüncü sondaj gemisini İngiltere’den alıyoruz. Geminin liman işlemleri için süreç devam ediyor, birkaç gün içinde seyre başlayacağını ve birkaç hafta içinde Türkiye’de olacağını söyleyebilirim” açıklamasında bulundu. Türkiye’nin Akdeniz’deki doğalgaz arama çalışmalarına 2 sismik 2 de sondaj gemisi ile devam ettiğini belirten Dönmez, “Doğu Akdeniz’deki çalışmalarımız hız kesmeden devam sürecek. 3’üncü gemimiz de Akdeniz’deki arama çalışmalarına katılabilir ama gemilerden birini Karadeniz’deki doğalgaz arama çalışmaları için kullanabiliriz” dedi. Türkiye’nin doğalgaz depolama kapasitesinin de giderek arttığını dile getiren Dönmez, Tuz Gölü Doğal Gaz Depolama ve Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama tesislerinin genişletme çalışmaları bittiğinde ülkenin gaz tüketiminin yüzde 20’sine karşılık gelen 10 milyar metreküp doğal gazın depolanabileceğini anlattı.

AKDENİZ KAYNAYAN BİR KAZAN

Doğu Akdeniz’in tam bir kaynayan kazan durumuna geldiğini ifade eden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, şunları söyledi: “Uluslararası güçler Doğu Akdeniz’de Türkiye’siz bir süreç için her alanda çalışma yapıyor. Bunu fırsat bilen Avrupa’nın şımarık çocuğu Rumlar, hem Kıbrıs sorunu özelinde hem de Doğu Akdeniz’deki doğalgaz genelinde Türkiye’nin siyasi sorunlar yaşadığı, başta ABD olmak üzere Fransa, İsrail, Mısır ve Yunanistan ile tek taraflı adımlar atmaya çalışıyor. Bizler Kıbrıs Türkleri olarak Türkiye’siz bir Kıbrıs olamayacağını her fırsatta dile getiriyoruz. Bunu buradan bir kez daha vurguluyorum Doğu Akdeniz’de atılacak adımların Türkiye’siz bir başarı elde edemeyeceğini herkes bilmeli” dedi.

DAĞITIMCILARI CEZALANDIRIRIZ

Elektrikte her yıl müşteri memnuniyeti anketi yaptıklarını ve bu yıl buna doğalgazı da eklediklerini belirten Fatih Dönmez, “Her iki alanda yüzde 70’e yakın müşteri memnuniyeti var. Dağıtım sektörü rekabetin yaşandığı bir sektör değil. Doğal tekel durumundaki dağıtım şirketlerini sürekli denetliyoruz. İşini iyi yapanları ödüllendirmemiz, kötü yapanları cezalandırmamız gerekiyor. Memnuniyet anketleri EPDK’nın değerlendirmeleri için de iyi oluyor. Her yıl şirketlere karne veriyoruz. Kırık notlar olursa neler yapılmalı diye tartışıyoruz” diye konuştu.