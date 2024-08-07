Borcunu yapılandırmak isteyen belediyeler var

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Beştepe’deki Kabine toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, şunları söyledi:

BELEDİYELERİN PRİM BOÇLARI

“Ödeme talebinde bulunanlar oldu, Sayın Cumhurbaşkanımızın grup toplantısında yapmış olduğu açıklamadan sonra biz de gerekli açıklamaları yaptık. Yapılandırma, taksit gibi seçenekler sunulması doğrultusunda bize başvurular oldu. Sayının gün geçtikçe artacağını düşünüyoruz. Ortalama bir rakam henüz belli değil ama özellikle il müdürlüklerimize belediyelerimizin başvuruları söz konusu. Gün geçtikçe daha çok belediye özellikle prim borçlarının yapılandırılması için bize başvuruda bulunacaktır. Ödeme sürecinde önce bildirimde bulunuyoruz, ondan sonra başvuranlara birlikte ne yapabiliriz nasıl taksitlendirebiliriz konulu çalışmaları yapıyoruz.”