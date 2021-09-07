Borcunu erken kapatana TOKİ’den %22 indirim

Gelen yoğun talep nedeniyle yılın ikinci kampanyasını yapmaya karar verdiklerini belirten Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, twitter hesabından şu bilgileri paylaştı: “TOKİ Başkanlığımızca, borcunu erken ödeyip tapusunu hemen almak isteyen konut ve iş yeri alıcılarına yönelik her yıl yapılan indirim kampanyasını, yoğun talep üzerine bu yıl ikinci kez 21 Eylül’de tekrarlıyoruz. Kampanyamızdan yararlanmak isteyen vatandaşlarımız, 21 Eylül-19 Ekim 2021 tarihleri arasında başvurularını yapabilecek. Borcunun tamamını ya da en az yüzde 25’ini peşin ödeyen vatandaşlarımız yüzde 22 indirim kampanyasından faydalanabilecek.”

BORÇLU OLMAYACAK

İndirim uygulaması kapsamına alınan projelerdeki konut ve iş yeri alıcılarının başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması zorunluluğu bulunuyor. Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu bulunmaması gerekiyor. Kampanyadan geri ödeme taksitleri en geç 2020 yılı haziran ayı sonuna kadar başlamış olan konut ve iş yerleri alıcıları yararlanabilecek. Taksit sayısı 12 ay ve daha az kalan konut ve iş yeri alıcıları indirim kampanyasından yararlanamayacak.

Kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve iş yeri alıcıları gayrimenkul satış sözleşmesini imzalamış oldukları aracı bankalardan konut kredisi kullanabilecekler.

YASTIK ALTI TASARRUF

TOKİ’nin bu yıl 21 Nisan-28 Mayıs tarihleri arasında yaptığı yüzde 20 indirim kampanyasından yaklaşık 12 bin kişi faydalanmıştı. İndirim kampanyasına katılan vatandaşların yüzde 95’i borçlarını banka kredisi kullanmadan kişisel tasarruflarıyla kapatmış, kampanya kapsamında yastık altı tasarrufların değerlendirilmesi dikkat çekmişti.

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