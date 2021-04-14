Borcu olanlar dikkat! Kripto paranız bloke olabilir

Uzmanlar, sosyal medyada yoğun olarak yer alan, bazı sanal para borsalarının icra-iflas dairelerinden gelen talepler nedeniyle kişilerin kripto para hesaplarına bloke koyduğuna ilişkin iddiaları değerlendirdi. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, AA muhabirine, dünyada ve Türkiye'de kripto para kullanıcı sayısının ve buradan elde edilen gelirlerin giderek artması nedeniyle bazı tartışmaların yaşandığını söyledi.

Kripto paralar ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde nasıl bir yol izleneceğinin bilinmesinin önemli olduğunu belirten Ergün, özellikle sanal para hesabına icra daireleri marifetiyle haciz işleminin uygulanıp uygulanamayacağı, hesaplarına bloke konulup konulamayacağı ya da miras hukukuna konu olup olamayacağına yönelik konuların sıklıkla gündeme geldiğini kaydetti.

Ergün, son günlerde bazı kripto para borsaları tarafından, icra iflas dairelerinden gelen müzekkereler doğrultusunda bazı işlemler yapıldığını ifade ederek, "Bu kapsamda kişilerin borsa hesaplarına tedbir konulduğu, hesaplarındaki coin değerlerinin Türk lirası karşılığında satılarak bedellerinin icra dosyalarına aktarıldığı görülmektedir." dedi.

Miras hukuku açısından da durumun benzerlik gösterdiğine dikkati çeken Ergün, şöyle devam etti:

"Kripto para borsaları, miras bırakanın borsa nezdinde tuttuğu her çeşit kripto para ve Türk lirasına ilişkin olarak miras hukukuna uygun taleplerin karşılandığı müteveffaya (ölen kişi) özgülenen hesapta bulunan kripto para ve Türk lirasına ilişkin yasal mirasçıların kendi hesaplarına transfer edilmesi, satılması, devir edilmesi gibi yasaya uygun talepleri yerine getirildiğini beyan ettiler. Konu ile ilgili olarak miras işlemleri açısından Medeni Kanunumuzda ve borç tahsil işlemleri ile ilgili olarak İcra İflas Kanunumuzda kripto para özelinde bir hüküm bulunmamaktadır."

Ergün, bazı borsalarda yapılan işlemlere karşı itirazların olması ve konunun yargıya taşınması halinde ciddi sorunların yaşanabileceğini bildirdi.

Dünyadaki kripto para borsalarının bloke hesaplar konusuna bakışını da değerlendiren Ergün, "Halihazırda bahse konu işlemler yabancı merkezli kripto para borsaları açısından uygulanamamaktadır. Tüm bu ihtilafların giderilmesi için öncelikle kripto paraların tanımı yapılmalı ve Türk hukuk sistemi içerisinde yasal bir zemine kavuşturulmalıdır." ifadelerini kullandı.

"HACİZ KONUSU MİRAS HUSUSUNA BENZİYOR"

Ekonomist Erkan Öz ise sosyal medyada gündeme gelen olayda henüz kripto paranın haciz edilmesi şeklinde bir işlemin gerçekleşmediğini, sadece borçlu olduğu iddia edilen kişinin hesabına bloke konulduğunu söyledi. Yakın gelecekte açık kimliklere bağlı kripto para borsası hesaplarına haciz uygulandığını da görebileceklerini dile getiren Öz, "Haciz konusu biraz miras hususuna da benziyor. Kripto paralar kimlik kayıtlarının tutulduğu merkezi borsalarda saklanıyorsa varisler kullanıcının vefatı halinde miras olarak talepte bulunabiliyor. Bu durumda elbette alacaklılar da borçlunun mal varlığının bir parçası olduğuna göre borçlunun kripto paraları üzerinde hak iddia edebilir. Bu gayet normal." dedi.

Öz, klasik piyasa, kripto para ve hukukun her geçen gün daha fazla bir araya geldiğini, borcunu ödemek istemeyen kötü niyetli kişilerin teknolojinin başka özelliklerinden de faydalanabileceğini anlattı. Merkezi olmayan ya da kimlik kayıtları tutmayan borsalarda kripto para saklayan kullanıcıların buradaki varlıklarına erişmenin mümkün olmadığını kaydeden Öz, "Bir ekonomik aktör varlığını kripto paralara çevirip merkeziyetsiz ve kayıt dışı alanlara çekebilir. Ancak bu şekilde klasik piyasa ve hukuk düzeni ile bağlantısını kopardığında kendisi de mal varlığını pek kullanamayacaktır. Bir şekilde mal varlığını harcamak ya da bir yatırım için kullanmak istediğinde yine genel olarak kullanılan merkezi ve kayıt içi yapılara müracaat etmek zorundadır." değerlendirmesini yaptı.

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