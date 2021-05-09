Borçlu mükellefler Gelir İdaresi ile uzlaşarak 321 milyon lira cezadan kurtuldu

AA muhabirinin Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden yaptığı derlemeye göre, kamu alacağının kısa sürede tahsilini sağlayan uzlaşma yolu, aynı zamanda mükellefin yargı sürecinde katlanacağı maliyetleri ve bürokratik işlemleri de oldukça azaltıyor. Geçen yıl Türkiye genelinde vergi tarhiyatı sonrasında uzlaşmak için 47 bin 697 dosya başvurusu yapılırken, 45 bin 37 dosyada uzlaşmaya varıldı.

Bu dosyalar kapsamında 187 milyon 521 bin 628,29 lira vergi uzlaşma konusu oldu. Uzlaşma sonucu vergi tutarı 178 milyon 802 bin 621,73 lira olarak belirlendi. Söz konusu vergilerin ödenmemesi sonucu ortaya çıkan 386 milyon 37 bin 904,2 liralık ceza, uzlaşma kapsamında değerlendirilerek 64 milyon 985 bin 32,46 lira oldu. Böylelikle mükellefler uzlaşmayla 321 milyon liralık cezadan da kurtuldu.

VERGİ KAÇIRANLAR MALİYENİN GÖZÜNDEN KAÇMADI

Öte yandan vergi kaçıran mükellefler Maliye ekiplerinin merceğine takıldı. GİB'in 81 ilin vergi dairesi müdürlerince 2020'de toplam 3 bin 974 vergi inceleme raporu düzenlendi. Yıl içinde 3 bin 61 mükellef nezdinde gerçekleştirilen vergi incelemeleri kapsamında düzenlenen bu vergi inceleme raporlarıyla 3 milyar 259 milyon 240 bin 971 lira matrah farkı, 101 milyon 734 bin 20 lira vergi farkı bulundu.

Bulunan matrah farkı üzerinden 66 milyon 658 bin 208 lira vergi tarhı gerçekleştirildi. İncelemeler sonucu söz konusu mükelleflere 671 bin 655 lira usulsüzlük, 18 milyon 888 bin 607 lira özel usulsüzlük, 103 milyon 103 bin 466 lira vergi ziyaı cezası kesildi. Vergi ziyaı cezalarının 57,9 milyon lirasını katma değer vergisi (KDV), 17 milyon lirasını da gelir vergisi kalemleri oluşturdu.

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