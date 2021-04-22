Borçları birikiyor... Batık İngiliz devine dava!

Tata, rakibi Liberty Steel'i ödenmemiş borç iddiaları nedeniyle dava ediyor. Daily Telegraph, iddianın Liberty'nin Tata'nın özel çelik işini 2017'de devraldığı 100 milyon sterlinlik ödemelerle ilgili olduğunu belirtti.

Telegraph, Tata'nın Liberty Specialty Steels, Liberty House Group PTE ve Specialty Steel UK aleyhinde dava başlattığını söyledi. Bir Tata sözcüsü, "Bu aktif bir mahkeme davası ve sonuç olarak başka bir yorum yapmıyoruz" dedi.

KURTARILMASI İÇİN TÜM SEÇENEKLER MASADA

İngiltere Çalışma Bakanı Kwasi Kwarteng geçtiğimiz günlerde, son dönemde mali sorunlarıyla gündeme gelen çelik üretim şirketi Liberty Steel'in kurtarılması için tüm seçeneklerin masada olduğunu bildirmişti.

İngiliz yayın kurumu BBC'ye değerlendirmede bulunan İngiltere Çalışma Bakanı Kwarteng, Liberty Steel'de istihdamın korunması için kamulaştırma da dahil olmak üzere tüm seçeneklerin masada olduğunu belirterek, "Biz halen çelik endüstrisinin İngiltere'de bir geleceği olduğunu düşünüyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Kwarteng, şirketin bağlı bulunduğu Gupta Family Group'un (GFG), mevcut durumun düzeltilmesi için yardımcı olmadığını söyledi. Şirketin bağlı bulunduğu grubun yapısının şeffaf olmadığını savunan Kwarteng, "Biz vergi mükelleflerinin paralarının koruyucusuyuz. Eğer şirkete para vermiş olsaydık, bu paranın ülke içerisinde kalacağının ve istihdamın korunacağının garantisi yoktu." değerlendirmesinde bulunmuştu.

170 MİLYON STERLİNLİK DESTEK TALEP ETMİŞTİ

Liberty Steel'in bağlı bulunduğu GFG'den yapılan açıklamada da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talebin azalması sonucu İngiltere'deki operasyonların bu durumdan etkilendiği belirtilerek, bu durumun şirketin mali yapısını olumsuz yönde etkilediği kaydedildi.

Liberty Steel, halihazırda doğrudan 3 bin kişiye, yan sanayi tesislerinde de 2 bin kişiye istihdam sağlıyor.

Liberty Steel'in bağlı bulunduğu GFG, şirketin içerisinde bulunduğu mali sorunları aşabilmek için İngiliz hükümetinden daha önce 170 milyon sterlinlik destek talep etmişti. Hükümet, bu talebi reddetmişti.

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