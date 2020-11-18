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Ekonomi
Haber Giriş: 18.11.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

Borç yapılandırmasında başvurular başladı

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Borç yapılandırmasında başvurular başladı
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Gelir İdaresi Başkanlığı, ilgili kanunun Resmi Gazete’nin dünkü sayısında yayımlanmasıyla vergi borçlarında yapılandırma fırsatının başladığını açıkladı.

31 Aralık’a kadar başvurunun yapılması gerekiyor. GİB’in internet sitesinden yapılan açıklamada, kanunda öne çıkan düzenlemelere ilişkin şu bilgiler paylaşıldı: “Söz konusu kanunla, vergi dairesine ödenmemiş vergi ve diğer borçlara bağlı gecikme zamları ve faizleri yerine Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) oranında güncelleme yapılması, vergi aslına bağlı cezaların (vergi ziyaı cezası) tamamının silinmesi, vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının yüzde 50’sinin silinmesi, motorlu taşıtlar vergisi borcuna bağlı faizler yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, öğrenim veya katkı kredisi borçlarına bağlı gecikme zamları yerine Yİ-ÜFE oranında güncelleme yapılması, peşin ödemelerde Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutardan ayrıca yüzde 90 indirim yapılması, trafik para cezaları ve diğer idari para cezalarının peşin ödenmesi halinde asıllarında yüzde 25 indirim yapılması imkanları getirildi.”

 

 

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