Borç yapılandırma düzenlemesi Meclis'e geliyor

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AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş "Pazartesi günü Akbaşoğlu paylaşacak. 3+2 madde olacak. Çerçeve ile ilgili açıklamasını izlesinler, yaş sınırı olmayacak. İleri geri bir şey yok” dedi.



Elitaş, TBMM AK Parti Grup Salonu’nda gazetecilere yapılandırma teklifi hakkında bilgi verdi. Elitaş, kamu alacaklarını yapılandırılmasına ilişkin çalışmayı tamamladıklarını belirterek, “İki ana başlıkta düzenleme var. Bugüne kadar tüm talepleri dinledik, titizlikle inceledik, ihtiyaçları belirledik. Bir süredir vatandaşlar yapılandırma noktasına talepleri vardı, geniş düzenleme yapalım borçları ödeme kolaylığı getirelim dedik. Hangi türlerden olursa olsun yapılandırma dahil ettik. Vergiler cezaları, askerlik, köprü, otoyol, kaçak geçiş ve adli para cezaları, idari cezalar, öğrenim kredisi gibi yapılandırıyoruz. Ödenebilecek gecikme zamları da çerçevededir. SGK prim kesinti, işsizlik sigorta primi ve topluluk sigorta primi, eksik işçilik tutarı, gecikme cezası zammı yine tarım hizmet akdi sigortalı prim borçları, ticari taksi dolmuş aracında çalışanların sigorta prim borçları, iş kazası, malülluk aylığı, rucu alacak yersiz ödenecek aylıklardan alacakları dahil ettik. Emlak vergisi ve tüm vergiler çerçeve içine aldık. Belediye idari para cezası, su atık alacakları, belediye taşınmaz ile yaptıkları satış irtifak hakkı, kiralamana kaynaklı kullanım hakları , kira bedelleri yapılandırma ile ödenebilecek. Borç asılları tamamından yüzde 50’si ödeniyor. Kalanından vazgeçiliyor, gecikme zammı gibi alacaklar vergi cezalarının tahsilinden vazgeçiliyor” ifadelerini kullandı.

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Elitaş yapılandırmaya başvurusuna ilişkin olarak, “30 Nisan 2023’e kadar başvuracak. Peşin ya da taksitle ödenecek. İlk taksit Mayıs ta yapılacak. 48 ayda tahsil edilecek. Peşin ödemede yüzde 90 indirim yapıyoruz. Taksitli ödemede 2 taksit zamanında ödenmesi gerekiyor. Bir takvim yılında 3 taksit ödeyemeyenlere ay sonunu imkan veriyoruz” şeklinde konuştu.

Elitaş vergi faiz borcu 2 bin TL’yi aşmıyorsa borçların silineceğini kaydederek, “Vergi daireleri takip işlemi yapmayacak. Sigorta primi, SGK destek primi para cezaları 500 TL aşmayan ve gecikme cezaları ve aslı ödenmiş 10 bini aşmayan vazgeçiyoruz. Belediye su 250 TL’yi aşmayan ferri alacaklardan vazgeçiyoruz. Ehliyet puan cezası sıfırlamış oluyoruz. 2,5 milyon kişi ortaya çıkacak. Alkollü, uyuşturucu seyir yapmak, ölümlü kazaya sebep verenler dışında puan siliyoruz. Emlak vergisinden istisnayı köyden mahalleye çevrilen yerlerde 31.12.2025’e uzatıyoruz” diye konuştu.



Vazgeçilen gelire yönelik soruya Elitaş, “Tüm borçların yapılandırma başvuru olursa 361,8 milyar. Borç yapılandırma çerçevesinde 196 milyar TL. Vergi aslından vazgeçmiyoruz” ifadelerini kullandı.



EYT ile ilgili soruya Elitaş, “Pazartesi günü Akbaşoğlu paylaşacak. 3+2 madde olacak. Konuyla ile ilgili açıklamasını izlesinler, yaş sınırı olmayacak. İleri geri bir şey yok” dedi.



ELİTAŞ EYT İLE İLGİLİ OLARAK ŞUNLARI KAYDETTİ:



Milllet ittifakı adayına ilişkin soruya Elitaş, “Adaylık süreci Ocak’tı, şimdi Şubat’a gelmiş ama Mart’tan önce verebilecek gibi değiller. Sanıyorum ki son ana kadar belirlemeyecekler, müthiş bir pazarlık var. Güneş Moteli pazarlığı ‘ver biri ben olacağım yanımda istemem diyor diğeri başka’. Anlaşılan Kılıçdaroğlu aday ama cendereye almışlar herkes bir şey koparmaya çalışıyorlar. Çin işkencesi bittiği gün, Mart ayından önce bildireceklerini sanmıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu hemen istiyor, Meral son güne kalsın isteniyor. Kesenin ağzını açmış durumda. Güneş Motelinden kötü ittifaktır” dedi.