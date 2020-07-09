Bor atığından yeni teknoloji

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bor madeninden rafine bor üretimi sırasında sıvı ve katı atık ortaya çıkıyor. Sıvı atığın içerisindeki lityumu geri kazanma üzerine bir teknoloji geliştirdik. İlk etapta yıllık 10 ton lityum üretim kapasitesine sahip tesisi devreye alacağız” dedi. Lityumun batarya teknolojisi, mobil cihazlar, elektrikli otomobiller, elektrikle çalışan aletler gibi pek çok yerde kullanıldığını anlatan Dönmez, “Lityum bu anlamda en yeni teknoloji. Ancak, ham madde olarak dünya genelinde nadir. Biz bu açıdan şanslıyız” dedi.

PATENT SÜRECİ

Dönmez bir grup gazeteci ile sohbetinde, bor yataklarının belli oranda lityum içerdiğini belirterek, bugüne kadar lityum varlığının geleneksel üretim teknolojilerinde ekonomik bulunmadığını ifade etti. Eti Maden’in geleneksel yöntemlerin dışına çıkarak, yeni üretim metodu geliştirdiğini kaydeden Dönmez, böylece lityum karbonat ve satılabilir bor ürünlerinin üretimini yaptığını söyledi. Patent başvuru sürecini de başlattıklarını vurgulayan Dönmez, “Üretim tesislerinde açığa çıkan zayıf çözeltinin içerisinde bulunan bor ve lityum alınarak, lityum karbonat ve satılabilir bor ürünleri üretimini yapacağız. Böylece, boraks fabrikalarındaki randımanlar arttırılacak, lityum kimyasallarının sentezlenmesiyle de sanayiye dönük lityum taleplerini ülke içi kaynaklardan karşılayacağız. Üretilecek lityum bileşikleri, lityumun kullanıldığı tüm sektörlerde kullanılabilecek. Yeni atık stoklama sahasına olan ihtiyaç azalacak, mevcut stok sahasında bulunan sıvı atıklardan da lityum ve satılabilir bor ürünleri üretimi yapılacak. Yıllardır bu sahalarda oluşan atıklar da geri kazanarak, çevre dostu bir tesisi ülkemize kazandıracağız” diye konuştu.