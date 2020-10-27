Boomads, yeni Influencer Marketing Raporlama Sistemi’ni yayına aldı!

Kampanyalarında daha geniş hedef kitlelere seslenmek isteyen markalara özel olarak geliştirdikleri “takipçi analiz sistemi” ile influencerların takipçileri tek tek analiz ediliyor, aynı kampanyada çalışılan influencerların takipçileri arasındaki duplikasyon oranı çıkarılıyor. Bu raporlama altyapısı sayesinde markalar bütçelerini çok daha efektif yöneterek daha fazla tekil kullanıcıya seslenebiliyor.

2019 yılından beri Samsung Türkiye’nin yetkili influencer marketing ajansı olan Boomads, aynı zamanda dünyanın önde gelen marka ve medya planlama ajanslarının partneri olarak çalışmalarına devam ediyor.