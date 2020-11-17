Bolu şatolarına bir yıllık ‘koruma’

Bolu’da inşa ettiği şato tipi villaları ile bir süredir gündemde olan Sarot Grup, iki yıl içinde 2’inci kez yaptığı konkordato başvurusunda olumlu sonuç aldı. İnşa ettiği 600’e yakın villanın yüzde 90’ını, Kuveyt başta olmak üzere Körfez ülkelerinde yaşayayan kişilere satan grup iki yıl önce mali darboğaza girdi. Sarot Turizm AŞ, Burj Al Babas Termal ve Bolu-E Enerji şirketleri için İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne yapılan konkordato başvurusu olumsuz sonuçlanmıştı. Mahkeme üç şirket için de Ekim 2018’de iflas kararı verdi. Şirket avukatları bu karara itiraz etti. İtirazı değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 17. Hukuk Dairesi, şirketlerin borca batık olmadığını tespit ederek, yerel mahkemenin kararını kaldırdı. İstinaf mahkemesinin kararını Yargıtay da onadı.

400 İŞLETME ZORA GİRER

İflastan kurtulan üç şirket için bu yılın başında yeniden konkordato talebinde bulunuldu. İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne sunulan dava dilekçesinde, şirketlere belirli bir süre verilmesi halinde faaliyetlerini rahatlıkla sürdürebilecekleri kaydedildi. Grubun avukatı Fazıl Erat dava dilekçesinde, var olan borçları aşan bir malvarlığının bulunduğunu kaydetti. Av. Erat, iflas kararı verilmesi halinde tedarikçi konumundaki 400 işletmenin de güç durumda kalacağına işaret etti. Mahkeme, yapılan başvuru üzerine ilk olarak 3 aylık geçici mühlet kararı verdi. Mahkeme, daha sonra bu süreyi 2 ay daha uzattı. Geçen 13 Kasım’da görülen duruşmada ise kritik karar verildi. Alacaklı şirketlerin avukatları, mahkemeden, üç şirket için kesin mühlet kararı verilmemesini istedi. Avukatlar, hazırlanan komiser heyeti raporunun gerçeği yansıtmadığını kaydetti. Mahkeme, tarafların talep ve savunmalarını aldıktan sonra kararını verdi. Mahkeme üç şirket için de 1 yıllık kesin mühlet kararı verdi. Bu süreçte, anılan şirketlere yönelik herhangi bir haciz işlemi yapılamayacak. Grubun toplam borcu ise 80 milyon lira seviyesinde.