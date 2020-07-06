Bolkarlar'da üretilen kirazlar 12 ülkeye ihraç ediliyor

Bolkar Dağları'nın kuzey yamaçlarındaki Darboğaz, Kılan, Çiftehan, Emiler, Porsuk, Gümüş ve Beyağıl köylerinin yer aldığı 1600-1650 rakımda yetiştirilen kirazlar, gece ile gündüz arasındaki sıcaklık farkı sayesinde büyüklük, renk ve lezzetiyle ön plana çıkıyor.

Niğde'de hasadına başlanan kirazda, bu yıl yaklaşık 26 bin dekarda 33 bin tona yakın rekolte bekleniyor. Toplanan kirazlar, kadınlar tarafından büyüklüklerine göre özenle seçilerek ihracata hazırlanıyor.

Niğde'de yetiştirilen kirazın yaklaşık yüzde 80'i başta Rusya, İngiltere ve Almanya olmak üzere yurt dışına gönderiliyor. Ayrıca bu yıl Çin, Güney Kore ve Tayland'a da kiraz satışının başlamasıyla ihracat yapılan ülke sayısı 12'ye yükseldi.

"BU YIL REKOLTE DÜŞÜK, KALİTE YÜKSEK"

Darboğan köyü muhtarı ve kiraz alım merkezi sorumlusu Kemal Altan, AA muhabirine, bu sene rekoltenin düşük, kalitenin ise yüksek olduğunu söyledi.

Yüksek rakımda yetiştiği için kirazın aromasının güzel olduğunu belirten Altan, ayrıca gündüz 30'a çıkan gece ise 10'a kadar düşen sıcaklık sayesinde meyvenin sert olduğuna dikkati çekti.

Altan, Darboğaz köyünün kirazın öncüsü konumunda olduğunu ve fidan üretimi de yapıldığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Kiraz, Emirler, Kılan, Porsuk, Gümüş, Beyağıl gibi köylerde de yoğun yetiştiriliyor. Diğer köylerde de yetişiyor ama ağırlıklı olarak burada yapılıyor. Genelde Avrupa'ya ihracata gidiyor. Bu yıl da Çin, Güney Kore ve Tayland'a göndermeye başladık. Üretilen kirazın yüzde 80'i ihracata gidiyor. Kalan kısmı da iç piyasaya dağıtılıyor. Buranın kirazı, sertliği, aroması ve kalitesiyle çok rağbet görüyor."

Darboğaz köyünde yaklaşık 40 dönüm arazide kiraz üreten Kazım Pınar da bu sene rekoltenin düşük olduğunu aktardı. Hasat ettikleri kirazları tüccarlara sattıklarını, onların da yurt dışına gönderdiğini anlatan Pınar, "Bu bölgede yetişen kirazın bakımını güzel yapıyoruz, kaliteli ürün alıyoruz. Yüksek rakımda yetiştirilen kirazın kalitesi daha yüksek oluyor." dedi.