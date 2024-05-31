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Bolat’tan AB’yle ilerleme mesajı

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#Ömer Bolat#AB Komisyonu#Üyelik
Bolat’tan AB’yle ilerleme mesajı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2024 07:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Brüksel Temsilciliği’nin açılışına katılmak ve Avrupa Birliği Komisyonu yetkilileriyle temasta bulunmak üzere günübirlik gittiği Brüksel’de, “AB’yle ilerleme sağlayacağız” mesajı verdi.

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Göreve geldiklerinden bu yana, AB Komisyonu’yla yakından çalıştıklarını ifade eden Bolat, “Tabii ki üyelik müzakerelerinin yeniden başlamasını umuyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. AB kanadı ile üye ülkelerden dostane ve yapıcı bir yaklaşım görüyoruz” dedi.

Gümrük Birliği’nin genişletilmesi, Türk vatandaşlarına uygulanan vize sorununun hafifletilmesi ve nihayetinde kaldırılması, taşımacılıktaki kota engellerinin azaltılması gibi konularda müzakerelerin ikili düzeyde devam ettirildiğini de vurgulayan Bolat, AB’nin önerisi üzerine yüksek düzeyli ticari diyalog başlatılacağını söyledi. AB’nin Türkiye’nin birinci, Türkiye’nin de AB’nin beşinci ticaret ortağı konumunda olduğunu ifade eden Bolat, “Her iki tarafın da birbirine ihtiyacı var” ifadelerini kullandı.

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Bolat, açılan TİM Brüksel temsilciliğiyle ilgili de, “Bu yeni temsilcilik, AB Nezdinde Daimi Temsilciliğimiz ve Brüksel Ticaret Müşavirliğimiz ile koordinasyon halinde çalışarak ihracatçılarımızın ihtiyaçlarını karşılayacak ve Türkiye-AB ticari ilişkilerini daha da ileriye taşıyacaktır” diye konuştu.

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#Ömer Bolat#AB Komisyonu#Üyelik

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