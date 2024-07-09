Bolat’tan AB’ye kararlılık mesajı

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Türkiye’yi temsil eden Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AB ile ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da derinleşmesi ve farklı alanlara genişletilerek güçlendirilmesi noktasında çalışmalara kararlılıkla devam edileceği mesajı verdi.

Toplantı, Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin güncellenmesine yönelik beklentilerinin yoğun olduğu bir dönemde yapıldı. Geçen yılın ikinci yarısından bu yana Türkiye ile AB arasında yeni ve olumlu bir gündem oluşturmak için özenle çalıştıklarının altını çizen Bolat, son 30 yılda uluslararası ticaretin değişen manzarası göz önüne alındığında Gümrük Birliği’nin yapısını geliştirebilecekleri önemli alanlar olduğunun altını çizdi. Güncelleme aşamasında hizmetler ve dijital ticaret gibi yeni alanların eklenmesinin önemine dikkat çeken Bolat, “Gümrük Birliği’nin mevcut yapısının kalıcı yapısal kusurlara sahip olduğu bir gerçek” dedi.

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GÜMRÜK BİRLİĞİ PUSULA

Başlıca olumsuzlukları tarafların serbest ticaret anlaşması ağları arasında giderek artan eşitsizlikler, karayolu kotaları ve hantal vize prosedürleri olarak sıralayan Bolat, “Mevcut sorunlar, Gümrük Birliği’nden elde edilen faydaları sınırlandırıyor” diye konuştu. Uluslararası ilişkilerdeki temel gerilimlerin küresel ticarete de sıçradığını ve iş faaliyetlerini, ticareti ve yatırımı dünya çapında giderek daha karmaşık hale getirdiğini vurgulayan Bolat, “Bu koşullar altında Gümrük Birliği’ni, ticari ve ekonomik etkileşimlerimizde doğru rotayı çizmemize yardımcı olan aynı zamanda AB-Türkiye ilişkilerinin olumlu seyrinin devamını sağlayan bir pusula olarak görüyoruz” ifadelerini kullandı.

AB’NİN 5’İNCİ ORTAĞI

AB kanadını temsil eden Komisyon Başkan Yardımcısı Valdis Dombrovskis de Türkiye’yle ticari ilişkilerin çok kuvvetli olduğunu belirterek, “Karşılıklı ticarette 2023’te 206 milyar avroyla yeni rekor kırıldı. Türkiye, AB’nin en büyük beşinci ticaret ortağı haline geldi” dedi. Dombrovskis, diyalog toplantısının ticari engelleri kaldırmak, değişik işbirliği alanlarını belirlemek gibi çeşitli konuların ele alınacağı önemli bir platform olduğunu ifade etti. Doombrovskis, toplantının sadece teknik boyutuyla kalmayıp karşılıklı güven artırmaya da katkıda bulunabileceği mesajını verdi.