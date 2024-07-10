×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Bolat: Tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık

Güncelleme Tarihi:

#Ömer Bolat#İstihdam#Ekonomi
Bolat: Tarihin en yüksek istihdam oranına ulaştık
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 13:00

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, bugün açıklanan işsizlik verilerini değerlendirerek, "İstihdam oranı 0,4 puan artarak %50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı." dedi.

Haberin Devamı

 

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, X üzerinden yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:

"2024 yılı Mayıs ayında işsizlik oranı 0,1 puan düşüşle %8,4 seviyesinde gerçekleşerek, 2012 yılından sonraki en düşük seviyesine gerilemiştir. İstihdam oranı ise 0,4 puan artarak %50 ile tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Ayrıca işgücüne katılma oranı 0,3 puan artarak %54,5 olmuştur. 

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı ise %15,0 olmuştur. Geçmiş dönemlerde %25’lere kadar yükselen genç işsizlik oranının bu seviyelere gelmesi de sevindirici bir diğer gelişmedir.

İhracattaki artış ve ithalattaki düşüş eğilimi, ekonomik büyümeye pozitif katkı sağlayarak istihdam göstergelerini desteklemektedir. Nitekim Türkiye ekonomisi 2024 yılının ilk çeyreğinde %5,7 oranında büyümüş net ihracatın büyümeye katkısı 1,6 yüzde puan olmuştur. İhracatı artırmaya yönelik aldığımız aksiyonlar yanında, yerli üreticileri haksız ve kural dışı rekabete karşı korumaya yönelik ithalat politikalarımızla üretim ve istihdamı desteklemeye devam edeceğiz.

Haberin Devamı

Sayın Cumhurbaşkanımızın her defasında vurguladıkları üzere yatırım, istihdam, üretim ve ihracat öncelikleri doğrultusunda Ticaret Bakanlığı olarak çalışmalarımıza büyük bir gayretle devam edeceğiz."

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ömer Bolat#İstihdam#Ekonomi

BAKMADAN GEÇME!