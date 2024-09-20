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BoJ Başkanı Ueda: Piyasanın istikrara kavuştuğunu tespit etmek zor

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#Boj#Japonya#ABD
BoJ Başkanı Ueda: Piyasanın istikrara kavuştuğunu tespit etmek zor
Oluşturulma Tarihi: Eylül 20, 2024 12:16

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkanı Kazuo Ueda, küresel ekonomik görünümün oldukça belirsiz olduğunu ve piyasalarda istikrarsızlığın sürdüğünü belirterek, finans ve döviz piyasalarını yakından takip edeceklerini söyledi.

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Ueda, politika faizinin yüzde 0,25'te sabit tutulması kararı alınan BoJ para politikası toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Japonya ekonomisinin ılımlı biçimde toparlandığını, ancak bazı zayıf unsurlar bulunduğunu söyleyen Ueda, ülke ekonomisine yönelik belirsizliklerin sürdüğünü ve fiyatların yüksek seviyede seyrettiğini anlattı.

"Para politikasına ilişkin kararımız ekonomik durum, fiyat ve finansal gelişmelere bağlı olacak." diyen Ueda, Japonya'da faiz oranlarının düşük kalmaya devam ettiğini anımsattı.

Ueda, ekonomik öngörüleri ve fiyat tahminleri gerçekleşirse, faiz oranlarını yükseltip parasal desteği yeniden ayarlayacaklarını vurguladı.

Dünyadaki ekonomik görünümün oldukça belirsiz olduğuna işaret eden Ueda, piyasalarda istikrarsızlığın sürdürdüğünü, bu gelişmeleri yakından takip ettiklerini anlattı.

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Ueda, finans ve döviz piyasalarındaki gelişmelerin Japon ekonomisine ve fiyatlara etkilerine dikkat edeceklerini söyledi.

Risklerin ekonomik görünümü ve fiyat hedeflerine ulaşma olasılıklarını nasıl etkilediğini de yakından izleyeceklerini ifade eden Ueda, döviz kurları konusunda artan ithalat fiyatlarından kaynaklı enflasyon riskinin azaldığını, ancak bu alanda bir adım atmak için zamanları olduğunu anlattı.

Ueda, piyasaların istikrara kavuştuğunu tespit etmenin zor olduğuna dikkati çekerek, ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapıp yapmayacağı veya yavaşlamanın seviyesini izleyeceklerini belirtti.

 

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#Boj#Japonya#ABD

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