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Boğazlardan gemi geçişine zamlı tarife

Güncelleme Tarihi:

#Abdulkadir Uraloğlu#Boğaz#Gemi
Boğazlardan gemi geçişine zamlı tarife
Oluşturulma Tarihi: Haziran 14, 2024 07:00

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk Boğazlarından uğraksız bir şekilde geçen gemilerden alınan ücretlerde 1 Temmuz itibarıyla yeni bir güncelleme yapılacağını açıkladı.

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Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5.07 dolar olacağını söyleyen Uraloğlu, “10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022 yılındaki ilk güncellemeden önce toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek” dedi. 39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022’de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, “1 Temmuz 2024 itibarıyla de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz” diye konuştu

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#Abdulkadir Uraloğlu#Boğaz#Gemi

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