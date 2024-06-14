Boğazlardan gemi geçişine zamlı tarife

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Boğazlardan uğraksız geçiş yapan gemilerin Altın Frank üzerinden tespit edilen ücretlerin 5.07 dolar olacağını söyleyen Uraloğlu, “10 bin net tonajlı bir gemiyi düşündüğümüzde, bu gemi 2022 yılındaki ilk güncellemeden önce toplam 3 bin 240 dolar ücret ödüyordu. 1 Temmuz 2024 sonrasında ise bu gemi toplam 20 bin 370 dolar ücret ödeyecek” dedi. 39 yıl sonra ilk kez 7 Ekim 2022’de boğaz geçiş ücretlerine zam yaptıklarını anımsatan Uraloğlu, “1 Temmuz 2024 itibarıyla de Denizcilik Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda ilgili kurumlarla yapılan çalışmalar neticesinde Cumhurbaşkanımızın kararı ile boğaz geçiş ücretlerinde yeni bir güncelleme daha yapıyoruz” diye konuştu