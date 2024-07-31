×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Boğaz’ın kıymetlisi satışa çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Sarıyer#Boğaz#İBB
Boğaz’ın kıymetlisi satışa çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 31, 2024 07:00

Sarıyer’de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) ait Boğaz’ın en değerli arazilerinden biri olarak gösterilen 829 metrekarelik alan bugün satışa çıkarılıyor.

Haberin Devamı

Grand Trabya Oteli’nin kullandığı alana yakın konuşlanan arazi için biçilen değer 398 milyon lira. Arazi için Saraçhanedeki İBB binasının encümen salonunda bu sabah (31 Temmuz) saat 10.00’da kapalı teklif artırma usulüyle ihale yapılacak. Boğaz manzaralı, imar planlarında “turizm tesis alanı” olarak görülen ve halen Grand Tarabya Oteli tarafından kafeterya ve restoran olarak kullanıldığı belirtilen parsel için ihalaye katılmak isteyenlerin 11 milyon 943 bin lira teminat yatırıp teklifini vermesi gerekiyor.

OTELİN YATIRIMCISI ‘İSTERİZ’ DEDİ

Grand Tarabya Oteli’nin yatırımcısı iş insanı Ahmet Bayraktar, arazinin ihalesiyle ilgili Hürriyet’e konuştu. Bayraktar, “Biz oraya büyük yatırım yaptık. Otelin bulunduğu alan ihaleye dahil değil. Burada 13-14 parsellik araziyi daha önce Emekli Sandığı’ndan almıştık. Şimdi İBB’ye ait 829 metrekarelik arazi ihaleye çıkacak. Biz de almak isteriz. Çünkü işimize yarayacağını düşünüyoruz” sözleriyle ihaleye katılma planları olduğunu vurguladı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sarıyer#Boğaz#İBB

BAKMADAN GEÇME!