Boğaz’da yılbaşı 6 bin Euro

Dünya yeni yıla koronavirüs salgınının gölgesinde girmeye hazırlanıyor. Aşılarla ilgili yeni olumlu gelişmeler sayesinde tünelin ucundaki ışık görünse de salgın kaynaklı hasta ve ölüm sayılarında yükseliş devam ediyor. Bu yüzden ülkelerin aldıkları önlemlerle de artıyor. Salgının başladığı aylarda olduğu gibi ülkeler bir biri ardında sokağa çıkma yasakları ilan ediyor, okulları kapatıyor, restoranlara sadece paket servis ile hizmet vermesine izin veriyor.

Tüm bunların yanında yaklaşan yılbaşı öncesinde de 31 Aralık’ta başlayacak 4 günlük sokağa çıkma yasağı ilan edildi. 4 gün evde kalmak istemeyenler, daha yasak gelmeden önce planlarını ona göre yaparken, Türkiye’nin dört bir tarafındaki otellere rezervasyon yaptırmaya başladı. Biz de otelleri arayarak, yılbaşı için yaptıkları planlamalar hakkında bilgi aldık. Otellerde geçmiş yılbaşı dönemlerinde olduğu gibi ‘büyük eğlenceler’ planlanmazken, oteller yılbaşı dönemi farklı paketler hazırladı.

Eğer İstanbul’da Boğaz’da lüks bir tatil yapmak istenirse 2 bin 500 Euro ile 6 bin Euro arasında bir ücreti gözden çıkarmak gerekiyor. Kar tatili yaparak yeni yıla girmek istenirse de ayrılması gereken bütçe 25 bin TL.

ANTALYA’DA YILBAŞI 6 BİN TL’DEN BAŞLIYOR

Antalya Belek’te bulunan 5 yıldızlı otellerden biri ile de konuştuk. Geçen yıllarda her yıl sanatçılı bir yılbaşı programı yapılan otelde bu yıl pandemi nedeniyle yılbaşı konseri düzenlenmiyor. Otel çalışanlarından aldığımız bilgiye göre gece 22.00’ye kadar canlı müzik izinleri olduğu için bu saatten sonra herhangi bir eğlence düzenlenmediğini ancak otel lobisinde ve diğer alanlarda tüketicilerin eğlenebilmesi mümkün. Eğer Antalya’da yeni yılı karşılamak istiyorsanız 4 gece için ödemeniz gereken ücret en az 6 bin TL. Bu ücrete yılbaşı gecesi düzenlenen gala yemeği de dahil.

BODRUM’DA EĞLENCESİZ YILBAŞI 4 BİN 500 TL

Bodrum otellerinin büyük çoğunluğunda da yılbaşı gecesinde pandemi nedeniyle farklı bir eğlence düzenlemiyor. Ancak saat 22.00’ye kadar canlı müzik ve yılbaşı yemeği olacağı bilgisini veren otel çalışanları, saat 22.00’den sonra otel olanaklarından yararlanmanın mümkün olduğunu belirtiyor. Eğer Bodrum’da iki kişi 4 gece konaklama yapmak isterseniz ödemeniz gereken ücret 4 bin 500 ile 6 bin TL arasında değişiyor. Otellerin sundukları olanaklara göre fiyatlar daha da yukarı çıkabiliyor.

4 GECELİK KAR TATİLİ 25 BİN TL

Bolu Kartalkaya’da hizmet veren lüks otellerde de yılbaşında konaklama imkanı sunuyor. Henüz yılbaşı eğlencesi konusunda net bir bilgi olmasa da otellerde yılbaşı dönemi için en az 4 gece konaklanılması gerekiyor. Eğer Bolu’da karlar altında yeni yıla girmek istenirse ödenmesi gereken ücret iki kişi için yaklaşık 25 bin TL’yi buluyor. Eğer yılbaşı gecesinde bir program yapılırsa ekstra ücret talep edilmeyeceğini belirten otel çalışanları, sokağa çıkma yasaklarının tarihlerinin uzaması halinde kalınacak geceye göre fiyatların artabileceğine dikkat çekiyor.

KKTC’DE OTELDE YILBAŞI YASAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında yeni önlemler alındı. KKTC’ye girişte uygulanan 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarıldı. Yurtdışından KKTC’ye, son 3 gün içerisinde yapılmış negatif PCR test sonucunu ibraz etmek koşulu ile giriş yapılabilecek. Restoranlarda ve otellerde yılbaşı kutlamaları ve eğlenceleri 15 Aralık 2020’den 01 Ocak 2021’e kadar (her iki tarih dahil) yasaklandı. Sokaklarda yılbaşı ve benzeri her türlü eğlence faaliyeti de 01 Ocak 2021’e kadar yapılamayacak.

İSTANBUL’DA MANZARALI KUTLAMA

İlk aradığımız otel İstanbul’da Boğaz kenarında hizmet veren Türkiye’nin en lüks otellerinden biri oluyor.

Yasaklardan dolayı otelde tek gece konaklama yapmak mümkün gözükmüyor. Ancak yılbaşı eğlencesi ve sabah kahvaltısının dahil olduğu çeşitli paketler oluşturulmuş. Fiyatlar odanın konumuna göre değişiklik gösteriyor. İki kişi için 4 gecelik konaklamalı fiyatlar 2 bin 400 Euro’dan başlıyor, 6 bin Euro’ya kadar çıkıyor. Yılbaşı gecesi akşam 20.00 ile 22.00 arasında akşam yemeği sunuluyor. 23.00 ile 01.00 arasında ise açık alanda bir eğlence düzenleneceğinin bilgisini veren otel çalışanları, yılbaşı gecesi düzenlenecek akşam yemeği için ödenecek ücretin fiyata dahil olmadığını ifade etti.