Boğaz’da pikniğin bedeli 65 Euro

Tüm dünyayı etkisi altına koronavirüs salgını, alışkanlıkları da değiştirdi. İnsanlar uzun bir süre evlerine kapandı. Sonrasında alınan tedbirlerin gevşetilmesi ve havaların ısınmasıyla birlikte insanlar da kendilerini doğaya bıraktı. Piknik alanları ve deniz kenarları sanki virüs tehlikesi yokmuşçasına dolmaya başladı. Hem ucuz eğlence hem de temiz hava için piknik alanları ve deniz kenarları sıklıkla tercih ediliyor. Yeşilliğe ve doğaya artan bu ilgiyi gören Türkiye’nin en lüks otelleri arasında gösterilen İstanbul Beşiktaş’taki Çırağan Sarayı da, müşterilerine ‘piknik hizmeti’ vermeye başladı. Çırağan Sarayı’nın Boğaz kenarındaki yeşilliklerde piknik yapmak isteyenlerin 65 Euro’yu gözden çıkarması gerekiyor. Bu fiyat başlangıç olarak ifade edilirken, soğuk sandviç, çeşitli atıştırmalıklar ve bazı içecekler sunuluyor. İstenilen menüye göre Çırağan’da piknik yapmanın bedeli de artıyor. Çırağan’da piknik için en az dört kişi kabul edilirken, en fazla 20 kişiye kadar çıkılabiliyor. Bu durumda 4 kişilik bir aile eğer burada piknik yapmak isterse KDV hariç yaklaşık 2 bin 200 TL ödeme yapması gerekiyor. Otelde piknik hizmeti veren diğer bir otel ise Sheraton Ataköy. Burada kişi başı fiyat ise 150 TL. Otel, müşterilerine ‘piknik sepeti’ sunarken, içinde kahvaltılık ve çeşitli mangal ürünleri yer alıyor.

ORTALAMA 200 TL

Peki otelde 4 kişilik bir aile piknik yapmak için yaklaşık 2 bin 200 TL ödeme yaparken, piknik alanlarında 4 kişilik bir ailenin harcaması ne kadar olur? Eğer masa, sandalye ve mangal hizmeti veren bir piknik alanına giderseniz, burada kişi başı ortalama ücretler 10 ile 30 TL arasında değişiyor. İçecek, et ve kahvaltılık gibi ürünleri de marketten satın alınırsa da ortalama kişi başı 30 ile 50 TL’lik harcama yapılması gerekebilir. Bu durumda piknik alanına giriş ücreti ve yemekler dahil 4 kişilik bir ailenin harcaması gereken rakam ortalama 200 TL’yi bulabiliyor.