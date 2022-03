Boğaz’da iftar 1250 TL

Haberin Devamı

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. 2 Nisan’da başlayacak Ramazan ayı için marketler, restoranlar, kuruyemişçiler, oteller hazırlıklarını tamamladı. Marketler ramazan kolilerinin fiyatlarını açıklarken, restoranlar iftar ve sahur mönülerini duyurmaya başladı. En dikkat çekici gelişmeler ise her yıl olduğu gibi 5 yıldızlı otellerin iftar mönülerinde yaşandı. Özellikle İstanbul’da lüks hizmet veren 5 yıldızlı otellerin iftar mönüleri için istenen fiyatlar 1.250 TL’yi buldu. Hatta bazı otellerde yemek fiyatları dışında, özel localarda yemek imkânı sunulurken, bu locaların fiyatlarının kişi sayısına göre değişmekle birlikte 2.150 TL’yi bulduğu öğrenildi.

ÖZEL LOCA 2.150 TL

İstanbul’da iftar mönülerinde en yüksek fiyatlardan biri Çırağan Sarayı’ndan geldi. Boğaz kenarında yer alan otel içinde iftariyelikler, zeytinyağlılar, ara sıcaklar, ana yemek ve tatlı gibi ürünlerin yer aldığı mönü için kişi başı 1.250 TL’lik fiyat belirledi. Yine Boğaz kenarında bulunan Four Seasons Hotel’de orucunu açmak isteyenlerin gözden çıkarması gereken rakam ise kişi başı 1.150 TL. Çırağan Sarayı’nda olduğu gibi benzer bir mönüye sahip otelde açık büfe olarak hizmet verilirken, özel localar için ayrıca ücret isteniyor. Özel locaların kiralama ücretinin ise 2.150 TL olduğu ifade edildi. Aynı otelde ocak başı restoranda da hizmet verildiği, buradaki fiyatın ise 975 olduğu kaydedildi. Zincirlikuyu’da bulunan Raffles Hotel de müşterileri için iftar mönüsü oluşturan oteller arasında yer alıyor. Ramazan ayı boyunca fasıl eşliğinde açık büfe olarak sunulan yemeğin bedeli 850 TL olurken, Çırağan ve Four Seasons Hotel’e aynı lokasyonda bulunan Swissôtel The Bosphorus’ta iftar yapmanın bedeli ise 675 TL.

Haberin Devamı

RESTORANDA 390 TL

Oteller dışında restoranlarda da iftar mönüleri belirlenmiş durumda. Örneğin Ümraniye’de bulunan Ramazan Bingöl Restaurant’ta iftar yapılmak istenirse ödenmesi gereken ücret 390 TL’yi buluyor. Florya’daki Kaşıbeyaz’da iftar yemeğinin ücreti ise 375 TL. İstanbul Ataşehir’de bulunan Develi 1.912’de kişi başı ücret 350 TL olarak belirlenirken, Eminönün’de faaliyet gösteren Hamdi Restaurant’ın iftarlık mönüsü için 345 TL talep ediliyor. İstanbul Levent’teki Tahtasaray’da iftarlık mönünün fiyatı da 290 TL.

Haberin Devamı

ESNAF LOKANTASINDA 100-125 TL ARASINDA

Lüks restoranlar dışında hizmet veren diğer restoranlarda da ramazan için özel mönüler oluşturulmuş durumda. Örneğin iftariyelik, çorba, ana yemek ve tatlıdan oluşan mönüler 125 TL ile 150 TL arasında değişiyor. Esnaf lokantalarında ise fiyatlar biraz daha uygun olabiliyor. İstanbul’un çeşitli noktalarında bulunan esnaf lokantalarında 100 TL ile 125 TL arasında değişen fiyatlarda oruç açmak mümkün olabiliyor.

RAMAZAN KOLİLERİ 99 TL’DEN BAŞLIYOR

Marketlerde ramazan ayında satışa sunulan ramazan kolileri için hazırlıklar tamamlandı. Satışa çıkan ramazan kolilerinin içindeki ürün sayısı ve ürünlerin kalitesine göre fiyatlar değişiklik gösteriyor. Migros marketlerde ramazan kolilerinin fiyatı 99 TL’den, CarrefourSA marketlerde 109 TL’den, Şok Marketler’de 114.9 TL, A101’lerde ise 119.5 TL’den başlıyor.