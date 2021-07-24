Boğaz’da havuz günlük 1500 TL

Bayram tatilinde son günlere girildi. Uzun süren tatil döneminde fırsat bulanlar Ege ve Akdeniz kıyılarına akın ederken, İstanbul’da kalanlar ise yakın bölgelerdeki sahilleri tercih etti. Hava sıcaklıklarının yüksek seyretmesi de bu tercihlerde etkili oldu. Ancak sahillere gitme şansı olmayanlar da İstanbul’un çeşitli noktalarında hizmet veren otellerin havuzlarını kullanıyor.

Biz de tatilin son günlerinde havuz keyfi yaşamak isteyenler için, İstanbul’un 5 yıldızlı otellerindeki fiyatları araştırdık.

MANZARALI HAVUZLAR

5 yıldızlı otellerde havuza gitmek isteyenler için fiyatların otelin bulunduğu bölgeye ve verilen hizmete göre değiştiğini söyleyelim. Araştırdığımız oteller arasında fiyatlar 175 TL’den başlıyor, 1500 TL’ye kadar çıkıyor. Otellerinde neredeyse tamamında havuz için gelenlerden yeme-içme için ekstra ücret talep ediyor. Örneğin İstanbul’un en lüks otellerini sınırlarında barındıran Beşiktaş’ta Swiss Otel The Bosphorus’un havuzunda bir gün geçirmek isterseniz bir kişi için en az 595 TL’yi gözden çıkarmanız gerekiyor. Bu fiyata sadece havuz kullanımı dahil. Eğer otelde farklı bir harcama yaparsanız ekstra ücret ödemeniz gerekiyor. Boğaz kenarında havuza gitmek isterseniz de karşınıza iki seçenek çıkıyor. Bunlardan biri dünyaca ünlü otel markası Four Seasons. Bu otelde havuza girmenin bedeli kişi başı 600 TL. Burada da yiyecek ve içecek için ekstra ücret talep ediliyor.

Beşiktaş’taki diğer bir otel olan Conrad’ta tek kişilik havuz kullanımının bedeli 400 TL. Eğer iki kişi giderseniz fiyat 700 TL oluyor. Bizim araştırdığımız oteller arasında en yüksek ücret ise Çırağan Palace Kempinski’ye ait. Tarihi bir yapıda, Boğaz’a nazır havuz keyfi için gözden çıkarmanız gereken rakam kişi başı 1500 TL. Bu fiyata diğer otellerden farklı olarak bir öğün yemek ve bazı içecekler dahil. Avrupa yakasında bulunan Hotel Raffles İstanbul’da ise havuz kullanımı hafta içi 300, hafta sonu ise 450 TL. Yeme-içme için ekstra ücretin talep edildiği otelde, havuz müşterilerine yüzde 15 uygulanıyor.



DENİZ KENARINDA

Ataköy ve Florya’da deniz kenarında hizmet veren otellerin fiyatları Boğaz’daki otellere göre daha uygun. Crowne Plaza Florya’da fiyatlar hafta sonu ve hafta içi olarak ikiye ayrılmış. Eğer hafta için bu otelin havuzuna giderseniz ödemeniz gereken ücret 250 TL olurken, hafta sonu için belirlenen ücret 300 TL. Ataköy’de faaliyet gösteren Renaissance Polat İstanbul Hotel’de ise havuz kullanımı için talep edilen ücret 300 TL. Her iki otelde de söz konusu fiyatlar sadece havuz kullanımını kapsıyor. Herhangi bir yiyecek-içecek için ekstra ücret ödenmesi gerekiyor. Ataköy’de konumlanan Hyatt Regency otelinin havuzu için belirlenen ücret de günlük kişi başı 500 TL. Burada da yemek yemek isterseniz ekstra ücret talep ediliyor.



TUZLA’DA 175 TL’DEN BAŞLIYOR

EĞER tercihiniz Anadolu yakasında 5 yıldızlı bir otelin havuzunu kullanmaktan yana olursa, ödemeniz gereken ücret daha düşük oluyor. The Green Park Pendik’te haftaiçi havuz kullanımının bedeli kişi başı 200 TL olurken, haftasonu fiyatı kişi başı 250 TL’ye çıkıyor.

Maltepe’deki Elite World Asia’da da fiyatlar hafta içi ve hafta sonu için 250-300 TL olarak belirlenmiş. İstanbul Tuzla’daki Radisson Blu Hotel & Spa’da ise fiyatlar hafta içi 175 TL, hafta sonu ise 229 TL. Anadolu yakasında araştırdığımız oteller arasında söz konusu fiyatlar sadece havuz kullanımı için. Eğer otelin farklı olanaklarından yaralanmak isterseniz ayırmanız gereken bütçe artıyor.





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