Boğa piyasası nedir?
Boğa piyasası, borsayla ilgilenen kişilerin sıklıkla duyduğu terimlerden birisidir. Boğa piyasası, belirli dönemlerde daha sık tabir edilmektedir. Peki, boğa piyasası nedir ve ne anlama gelir? İşte, o konu hakkında merak edilen detaylı bilgiler
Boğa piyasası, piyasanın yükselişte olduğu, alıcıların giderek arttığı anlamına gelmektedir. ‘’Boğa Piyasası’’ teriminin bu hayvan familyasının boynuzlarıyla her şeyi aşağıdan yukarıya kaldırıp fırlattıkları için konulduğu sanılmaktadır. Boğa piyasasının başlaması için ilgili piyasanın en düşük seviyesinden %20 yükselmiş olması gerekmektedir. Enflasyonist dönemlerde altın tam bir boğa piyasası örneği olarak gösterilmektedir.
Talebin dolayısıyla fiyatların yükseldiğini görenler de piyasaya dâhil olurlar bu dönem ‘’ Boğa piyasası dönemi ‘’ olarak adlandırılmaktadır.
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