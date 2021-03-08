MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBoE'den koronavirüs sonrası 'çifte toparlanma' mesajı
GeriEkonomi BoE'den koronavirüs sonrası 'çifte toparlanma' mesajı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 08.03.2021 - 14:07 | Son Güncelleme:

BoE'den koronavirüs sonrası 'çifte toparlanma' mesajı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BoE'den koronavirüs sonrası 'çifte toparlanma' mesajı

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Andrew Bailey, koronavirüs pandemisi kaynaklı krizden çıkış için, ekonominin hem talep tarafında toparlanma, hem de arz tarafında toparlanma gerçekleşmesinin gerekeceğine dikkat çekti.

Birleşik Krallık'ta 2005 yılında kurulan Resolution Foundation (Çözüm Vakfı) tarafından Pazartesi günü düzenlenen toplantıdaki konuşmasında, "ikili bir iyileşme olmazsa ortaya çıkan sorunları ele almanın daha zor olacağını" vurgulayan  Bailey, her iki alanda da yapısal reformların kriz sürecinde gerçekleşebileceği uyarısı yaptı. 

Covid şokunun yanı sıra, arz ve talepteki gelişmelerin de, politika tepkisinin doğasını ve özellikle de kriz kaynaklı işten çıkarmaları yansıttığını vurgulayan Bailey, "İstihdamı geçici olarak destekleyen bu plan işsizlikte çok daha büyük bir artış olmasını önledi" diye ekledi ve bunun da arzda daha küçük bir düşüşe ve çok daha geniş bir fazla kapasite marjına neden olacağını söyledi.

Canlı Borsa - Altın Fiyatları - Döviz Kurları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi