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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 04.02.2021 - 17:43 | Son Güncelleme:

BoE'den bankalara "gerekirse negatif faizlere hazırlanın" talebi

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BoE'den bankalara "gerekirse negatif faizlere hazırlanın" talebi
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), bankalardan negatif faiz oranlarına hazırlanmaya başlamalarının talep edildiğini ancak talebin, bu yönde bir politika işareti olarak görülmemesi gerektiğini duyurdu.

BoE'nin Para Politikası Raporu özetinde, bankalarla yapılan istişareler sonucu 6 ay içinde negatif faiz oranları uygulanmasının bankaların faaliyet risklerinin artmasına neden olabileceği vurgulandı.

Raporun özet bölümünde, "Komite, gelecekte bir noktada negatif faiz oranı belirlemeyi amaçladığına dair herhangi bir sinyal göndermek istemediği konusunda net olmakla beraber genel olarak, gelecekte gerekirse bunu yapma yeteneğini sağlamak için hazırlıklara başlamanın uygun olacağı sonucuna varmıştır." denildi.

BoE'den bugün yapılan açıklamada, politika faiz oranının beklentilerle uyumlu şekilde yüzde 0,1 seviyesinde, tahvil alım hedefinin de 875 milyar sterlinde sabit bırakıldığı belirtilmişti.

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