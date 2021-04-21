BoE: Toparlanma için dijital finansman çok önemli

Covid-19 pandemisinin birçok alışkanlığı değiştirdiğini vurgulayan Ramsden, birçok hizmete olduğu gibi, finansmana da evlerden ulaşabilme beklentilerinin de bunlar arasında olduğuna işaret etti.

Bu kapsamda, finansal teknoloji (fintech) sektöründe faaliyet gösteren kuruluşların da büyük önem taşıdığının altını çizen Ramsden, içinde bulunduğumuz krizin "dijitalleşmedeki hıza daha da hız kazandırdığına" dikkat çekti.

Remsden, BoE’nin de süreci hızlandırmak için, bir yandan "fiziki altyapıyı" ve "sistemin temel parçalarını doğrudan" sağlarken, "düzenleme, yasalar, kurallar ve standartları" da hazırlamaktan ÿ"gurur duyduğunu" söyledi.

Bankanın uzun süredir, desteklediği küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansmanı için (KOBİ) önemli gördüğü "verinin evrensel standartlarının aktif bir savunucusu olduğunu" vurgulayan Ramsden, fintech’in "geniş ve dinamik bir sektör" olduğunu ve yetkilileri buna desteklerini artırmaya çağırdı.

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