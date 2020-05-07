BoE faizleri tahvili alım programı hedefini değiştirmedi

Buna göre BoE, politika faizini tarihi dip düzey olan yüzde 0.1’de tutarken, 635 milyar sterlin değerinde olan tahvil alım programı hedefinde değişiklik yapmadı.

Bank of England faiz kararı açıklamasında ayrıca, birçok işletmenin henüz toparlanamadığına dikkat çekilerek, ekonomi için uzun vadeli risklerin hala güçlü olduğu uyarısı da yapıldı.

Bank of England Başkanı Andrew Bailey, Covid-19 pandemisi sonrası ekonomiyi desteklemek üzere yürüttükleri niteliksel destek programı tamamlanmadan önce Para Politikası Komitesi’nin bir toplantı daha yaparak, gelişmeleri gözden geçireceğini anımsattı ve BoE’nin para politikası araçlarının hala olduğunu vurguladı.

Bailey ayrıca, Haziran toplantısındaki karar sürecinde ekonomik önlemlerin kaldırılmasına ilişkin tüm bilgilerin de gözden geçirileceğine işaret etti.