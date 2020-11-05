BoE faizi değiştirmedi

Böylece BoE, 100 milyar sterlinlik artışla 845 milyar sterline yükseltilmesi beklenen varlık alım programının büyüklüğünü 895 milyar sterline çıkardı.

Para politikasının hala "büyümeyi ve istihdamı sürdürmek ..." için yüzde 2.0’lik enflasyona ulaşma hedefinde olduğu vurgulanan BoE açıklamasında, Covid-19 ile ilgili gelişmelerin, yakın vadeli harcamaları Ağustos raporunda öngörülenden daha çok etkileyeceği ve gayri safi yurt içi hasılada (GSYH) düşüşe yol açacağı vurgulandı.

BoE, "eksi faiz"e ilişkin öngörülere karşın, genel beklentilere paralel olarak politika faizini yüzde 0.1’de tuttuğunu açıkladı.

The Telegraph gazetesinin haberine göre, İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE), faiz oranlarını negatif düzeylere çekme konusunu gündemine aldı.