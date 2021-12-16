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BoE, faiz oranını yükseltti

#Boe#İngiltere#Faiz
BoE, faiz oranını yükseltti

İngiltere Merkez Bankası (BoE), gösterge faiz oranını piyasa tahminlerinin aksine yükseltti. Banka varlık alım programında ise bir değişikliğe gitmedi.

 

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BoE Komite toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, faiz oranı yüzde 0,10'tan yüzde 0,25'e çıkarıldı. Piyasalarda faiz oranında bir değişikliğe gidilmeyeceği beklentisi bulunuyordu

BoE, faizleri yükseltme kararı 1'e karşı 8 oyla alındı. 

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BoE, Varlık Alım Programında ise piyasaların beklentisi doğrultusunda değiştirmeyerek, 895 milyar GBP olarak bıraktı. Programın 875 milyar GBP'lik kısmı tahvil, 20 milyar GBP'lik kısmı şirket tahvil alımından oluşmaya devam edecek.

BoE'nin enflasyon hedefi yüzde 2,0 seviyesinde bulunuyor. Ülkede en son yıllık tüketici fiyatları yüzde 5,1, çekirdek tüketici fiyatları yüzde 4,0 olarak açıklanmıştı.

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