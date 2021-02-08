MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi HaberleriBoE Başkanı Bailey'den kısıtlama açıklaması
GeriEkonomi BoE Başkanı Bailey'den kısıtlama açıklaması
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 14:50 | Son Güncelleme:

BoE Başkanı Bailey'den kısıtlama açıklaması

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
BoE Başkanı Bailey'den kısıtlama açıklaması
Abone Olgoogle-news

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Başkanı Andrew Bailey, İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirtti.

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Başkanı Başkanı Andrew Bailey, İngiliz The Observer gazetesine verdiği röportajda, salgının etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İngiltere'de salgınla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların önümüzdeki dönemde kaldırılması halinde tüketici harcamalarının ciddi biçimde artabileceğini belirten Bailey, "İnsanları bu kadar uzun süre içeride tuttuktan sonra (kısıtlamalar kalkınca) harcayacaklardır." ifadesini kullandı.

Yakın zamanda BoE'nin, tahvil alım programı kapsamında çevreci öncelikleri önemseyen şirketlerin teşvik edilmesi yönünde bir düzenlemeyi de kamuoyu ile paylaşmaya hazırlandığını bildiren Bailey, "Diğer iyi bir haber ise ABD'de çok büyük bir vites değişimi görüyoruz. Bu, uluslararası çapta değişim için itici gücü artıracak." değerlendirmesinde bulundu. Bailey, çevre ve iklim konularında ilerleme kaydedileceği konusunda "oldukça iyimser" olduğunu da aktardı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle