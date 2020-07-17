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Ekonomi
DHA
Haber Giriş: 17.07.2020 - 17:13,Son Güncelleme:

BoE Bailey: Faizler çok düşük kalmaya devam edecek

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BoE Bailey: Faizler çok düşük kalmaya devam edecek
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İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE) Başkanı Andrew Bailey, finans piyasalarındaki gelişmelerin, faiz oranlarının çok düşük düzeylerde kalmayı sürdüreceğini gösterdiğini söyledi.

Yürüttükleri niceliksel genişleme politikasıyla piyasaları istikrarlı tutmaya kararlı olduklarını herkesin göreceğini vurgulayan İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE) Başkanı Andrew Bailey, finans ve para politikalarının koordinasyon içinde yürütülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Bailey Mayıs ayında Parlamento’da yaptığı bir sunumda, BoE içinde negatif faiz uygulaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu söylemiş, Haziran ayında bankacılarla yaptığı toplantıda da uygun olabilecek her türlü seçeneğin ele alındığını belirtmişti.

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