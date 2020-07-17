BoE Bailey: Faizler çok düşük kalmaya devam edecek

Yürüttükleri niceliksel genişleme politikasıyla piyasaları istikrarlı tutmaya kararlı olduklarını herkesin göreceğini vurgulayan İngiltere Merkez Bankası (Bank of England - BoE) Başkanı Andrew Bailey, finans ve para politikalarının koordinasyon içinde yürütülmesinin önemli olduğunun altını çizdi.

Bailey Mayıs ayında Parlamento’da yaptığı bir sunumda, BoE içinde negatif faiz uygulaması konusunun gözden geçirilmekte olduğunu söylemiş, Haziran ayında bankacılarla yaptığı toplantıda da uygun olabilecek her türlü seçeneğin ele alındığını belirtmişti.