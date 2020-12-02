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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 07:26 | Son Güncelleme:

Bodrum'da satıldı! 9.4 milyon liraya alıcı buldu

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Bodrum'da satıldı! 9.4 milyon liraya alıcı buldu
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Maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesindeki taşınmazın özelleştirme ihalesi yapıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, özelleştirme kapsam ve programında bulunan, maliye hazinesine ait Muğla'nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi 230 ada 8 nolu parselde bulunan 1456,28 metrekare yüzölçümlü taşınmaz için düzenlenen ihalenin nihai pazarlık görüşmesi sonuçlandı.

İhalede en yüksek teklif, 9 milyon 400 bin lirayla Ahmet Filiz tarafından verildi.

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