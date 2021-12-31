Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Beşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldıBeşinci doz koronavirüs aşısı randevuları açıldı#Koronavirüs
E-Devlette yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme Bu sözler tarihe karışıyorE-Devlet'te yeni özellik: Kimlik numarasına engelleme! Bu sözler tarihe karışıyor#E-Devlet
Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı 17 yıl sonra...Naz Aydemir Akyol ayrılığı açıkladı! 17 yıl sonra...#Naz Aydemir
Çok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorÇok sert tepki: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyor#Cumhurbaşkanı
Ve Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladıVe Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi başladı#Milli Piyango
İstanbulda müthiş operasyon Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar İstanbul'da müthiş operasyon! Bakan Soylu duyurdu: Tek seferde yakalanan en yüksek miktar#İçişleri Bakanı
Yeni yıl çılgınlığı Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştıYeni yıl çılgınlığı! Denetimler iki katına çıktı, nüfus 500 bine ulaştı#Yılbaşı
Dere taştı Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değiştiDere taştı! Evler su altında kaldı... Kentte denizin rengi değişti#Burdur
Türkiyenin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesi... Geri sayım başladı!#Artvin
Tepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlarTepkilere aldırmadılar... Dünyayı utanca boğan adetten vazgeçmiyorlar! #İspanya
Şaşırtan karar Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...Şaşırtan karar! Kovid testi dışında evden çıkmaları yasaklandı...#Çin
1 yıl böyle geçti Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu1 yıl böyle geçti! Ünlü isimlerin bu sözleri çok konuşuldu#Hakan Gence
Geçen yılın acısını çıkardılarGeçen yılın acısını çıkardılar#Kırmızı Halı
Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMANOmicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN#Koronavirüs
Tam sevgili olmuşlar derken bir de baktık ki evlenmişlerTam 'sevgili olmuşlar' derken bir de baktık ki evlenmişler#2021 Yılının Aşkları
HABERLEREkonomi Haberleri

Bodrum'da oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

#Yılbaşı#Bodrum#Kutlama
Bodrumda oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yeni yıla girmek isteyenler, trafik yoğunluğu oluşturdu. Denetimler çerçevesinde maske ve kimlik ile HES kodu kontrolleri yapıldı. Kış aylarında günlük ortalama 2 bin kişinin giriş yaptığı Bodrum'da, yazlık sahibi olanlar ve yerli turistlerle birlikte, yılbaşında nüfusun yaklaşık 500 bine ulaştığı öğrenildi.

Haberin Devamı

Yılbaşını fırsat bilenler, büyükşehirlerden ilçeye gelmeye başladı. 2022'ye saatler kala Bodrum trafiği kilitlendi. Nüfus yaklaşık 500 bin olurken, trafik kontrolleri iki katına çıktı.

Otel dolulukları turizmcinin yüzünü güldürdü. 14 gündür süren konserlerden dolayı Bodrum’da hareketlilik başlamıştı. 31 Aralık günü çevre şehirlerden, büyükşehirlerden gelenlerle birlikte oteller yüzde 90 doluluk oranlarına ulaştı.

Birçok otel ve işletme sahibinin yılbaşından dolayı yüzü güldü. Bodrum Belediye Meydanında Sertap Erener Bodrumlularla 2022’ye girecek. Otellerde ve işletmelerde ise birbirinden ünlü sanatçılar sahne alacak.

Bodrumda oteller doldu, trafik kilitlendi, denetimler iki katına çıktı

JANDARMA BODRUM GİRİŞİNDE DENETİMLERİ SIKLAŞTIRDI

Bodrum girişinde jandarma ekipleri kimlik sorgusu ve narkotik köpeklerle arama yaptı. İki katına çıkan denetimlerde emniyet güçleri ve jandarma ekiplerinin 24 saat ilçeye giren çıkanları denetleyeceği öğrenildi.

Azka Otel Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Kaya otellerin dolduğunu ifade ederek, “Otellerin geçen senelere nazaran doluluk oranları daha fazla. 14 günlük etkinliğin çok fazla etkisi oldu. Sadece otellerde değil diğer işletmelere de çok fazla faydası oldu. Bodrum yazı aratmıyor. Yapılan aşı tuttu 14 günlük etkinlik Bodrum’a hareketlilik getirdi. Yazın müzikten şikayet edenler bu konserlerde en ön saflarda eğleniyor. İyi sanat ve organizasyon hiç kimseye rahatsızlık vermez. Sanata ve sanatçıya destek verip bundan nemalanmak çok daha akıllıca olacaktır” dedi.

Haberin Devamı

Turizmci Zeynel Kılınç ise otellere girişlerin başladığını belirterek, “Yılbaşı için bugün girişler başladı. Yüzde yüz doluluk oranını yakalamış olacağız. Bodrum’daki hareketliliği getiren bu etkinlikler otellerin ve işletmelerin yüzünü güldürdü.

Gözden Kaçmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorCumhurbaşkanı Erdoğan: Kılıçdaroğlu emrivaki yaptığı için kapılarda kalıyorHaberi görüntüle

Gözden Kaçmasın

Türkiyenin en büyük iskan projesinde geri sayım başladıTürkiye'nin en büyük iskan projesinde geri sayım başladıHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Yılbaşı#Bodrum#Kutlama

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021

BAKMADAN GEÇME!

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı 3 SORU 3 UZMAN

Omicron ve çocuklar: Daha mı bulaşıcı? 3 SORU 3 UZMAN

#Koronavirüs
2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

2021’e damga vuranlar: varyantlar, aşılar ve iklim krizi

#2021
Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

Acısıyla tatlısıyla 2021 böyle geçti...

#2021