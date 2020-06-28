Bodrum’da işletmelere ‘COVID-Free’ akreditasyonu

‘COVID-Free’ akreditasyon uygulamasını devreye alan Bodrum Belediyesi, kentin turizm yoğunluğu olan bölgelerinde tüm hizmet alımlarının sağlıklı bir şekilde devamını sağlamayı amaçlıyor. ‘COVID-Free Zone’ akreditasyonlu işyerleri için eğitim ve denetim uygulamasını da başlattıklarını açıklayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Her sektöre yönelik yayımlanan hijyen standartları doğrultusunda bir eğitim modülü hazırladık. Kentteki belediye ruhsatlı işyerlerine ‘COVID-Free’ belgesi vereceğiz. Belge, belirlenen hijyen kriterlerine uyan ve ilgili mevzuat çerçevesinde belediyenin denetimlerinden başarıyla geçen işletmelere teslim edilecek. Eğitimi, dileyen işyeri sahipleri ile işletmelerin belirlediği pandemi sorumluları alacak” dedi.

MARKAYA KATKI

Belediye Kriz Yönetimi koordinesinde başlatılan ‘COVID-Free Sertifikasyonu’ programının, Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş. kafe ve restoran sorumlularına verilen ilk eğitimin ardından Bodrum Ticaret Odası ile Esnaf ve Sanatkarlar Odası üye işyerlerinin pandemi sorumlularına yönelik pandemide hijyen ve gıda güvenliği eğitimi ile devam ettiğine dikkat çeken Aras, “Hem işletmelerin yeni normal döneme uyumunu kolaylaştıracak hem de turizm kenti Bodrum’un marka değerine katkıda sağlanacak” dedi.

ÖNCELİK HALK SAĞLIĞI

Turizmde güvenlik ve sağlık beklentisinin, tüm alışkanlıkların önüne geçtiğine vurgu yapan Aras, sözlerini şöyle sürdürdü: “Önceliğimiz her zaman olduğu gibi halk sağlığını korumak. Bu nedenle, salgınla mücadeleye başladığımız ilk günden itibaren tüm kamusal alanlarda ve turizm yoğunluğu olan bölgelerde sık sık dezenfeksiyon uygulaması yapıyoruz. İşyerlerinin faaliyete başlamasıyla birlikte iş yerlerinde hijyen kriterlerini denetlemeye başladık.”

‘COVID-Free’nin kriterleri neler?

Belediye tarafından verilen COVID-Free akreditasyonu denetimlerinde; bir işletmeye girişten itibaren iç ve dış mekânlardaki oturma düzeni, hijyen malzemeleri, servis ve sunum standartları, havalandırma, dezenfeksiyon ve bilgilendirici materyaller gibi pek çok unsur değerlendirmeye tabi tutuluyor. Mekânların mutfaklarında gıda ve hijyen güvenliği ile lavabo, tuvalet gibi ortak kullanım alanlarındaki temizlik standartları, atık yönetimi ve personelin sağlığı için konulan tedbirler denetleniyor.