Bodrum'da hedef "turizm çeşitliliğiyle 2,5 milyon yabancı turist"

Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV) tarafından başlatılan turizmi çeşitlendirme hamlesi kapsamında, başta tarım ve gastronomi olmak üzere spor ve doğa gibi alanlarda hayata geçirilecek projelerle ek 1 milyon yabancı turist ve 1 milyar dolar gelir hedefleniyor.



BOTAV'ın başlattığı turizmde ve tarımda kalkınma hamlesinin tanıtımına ilişkin düzenlenen toplantıda konuşan Bodrum Belediye Başkanı ve BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Aras, dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından Bodrum'un Türkiye'nin incisi olduğunu söyledi.



Bu kadar önemli bir kent için göreve geldikleri günden beri 20 aydır gecelerini gündüzlerine katarak çalıştıklarını dile getiren Aras, bu süreçte çok önemli projelere başladıklarını, bazılarını somutlaştırdıklarını bildirdi.



Aras, önemli projelerden birisinin tarım alanında olduğunu ifade ederek, Bodrum tarımının ve çiftçisinin kalkınması ve katma değerli üretim için çok önemli gelişmeler yaşandığını anlattı.



"Tarım Bodrum ekonomisi için olmazsa olmazımız. Turizm ile tarımı entegre ederek bu alanda çeşitlendirmek için yola çıktık." diyen Aras, Bodrum'da tarımsal kalkınma hamlesi başlattıklarını vurguladı.



İlk olarak belediye bünyesinde Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünü kurduklarını aktaran Aras, düzenledikleri Tarım Çalıştayı sonunda 5 yıllık tarımsal kalkınma planını hazırladıklarını söyledi.



"ÜRETİCİLERİMİZİ DESTEKLİYOR, ENDEMİK BİTKİ ÜRETİMİNİ ARTIRIYORUZ"



Ahmet Aras, tarımın çok stratejik bir sektör olduğunu, özellikle salgın döneminde sanayi ve turizmden daha fazla önem arz ettiğinin anlaşıldığını söyledi.

"Bodrum'da üretip Bodrum'da satma" misyonuyla ilçe tarımı ve çiftçisi için harekete geçtiklerini anlatan Aras, ekolojik ve kırsal turizm konusunda çalışmalar başlattıklarını, Bodrum'un tarım ve turizm envanterini çıkarttıklarını, katma değeri yüksek ürünleri belirlediklerini ifade etti.



İlçedeki endemik bitkilerin tespiti ve üretiminin artırılması için yaptıkları çalışmalara değinen Aras, üretici destekleme ve hibe programı başlattıklarını, danışmanlık hizmeti verdiklerini, atıl kalan arazileri üretime açtıklarını, Bodrum'un ilk üretici destekli tarım kooperatifi TARKO'yu kurduklarını, üreticinin kendi pazarını oluşturması için çalışma başlattıklarını, üretici pazarları kurduklarını anlattı.



Aras, yerel tohum merkezi kurduklarını, atalık tohumları çoğaltmaya başladıklarını, tritikale ve karakılçık buğdayı üretimlerinin sürdüğünü, tıbbi aromatik bitkilerin üretimine başladıklarını kaydederek, bölgeye bir tarım enstitüsü kazandırmak için proje hazırlığının sürdüğünü bildirdi.



Mandalina bahçelerinde, üzüm bağlarında ve zeytinliklerde kırsal turizme yönelik konaklama tesisleri oluşturulacağını belirten Aras, özellikle Karaova bölgesinin tarım ve doğa turizmi için büyük önem arz ettiğini, buraya gelen turistlerin pansiyonlarda konaklayabileceğini, bölgede çok önemli restoranların, botanik bahçelerin, butik tesislerin hayata geçirileceğini kaydetti.



"1,5 MİLYONA YAKLAŞAN YABANCI TURİST SAYISINI 2,5 MİLYONA ÇIKARTACAĞIZ"



BOTAV Yönetim Kurulu Başkanı Aras, Bodrum'un sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle değil doğa, tarım, gastronomi ve spor turizmiyle de anılması için çalışmalara başladıklarını, turizmi çeşitlendirerek kenti birçok alanda marka yapacaklarını söyledi.



Bodrum'a gelen yabancı turist sayısının yıllık 1,5 milyona yaklaştığını dile getiren Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Pandemi nedeniyle artık insanlar doğaya, bahçelere, tarlaya kendini atıyor. Son yıllarda başlayan organik ürün hassasiyeti pandemiden sonra iyice arttı. İnsanlar doğa ile iç içe olmak, toprağa dokunmak, bahçeli evlerde oturmak istiyor. Biz de turizm ile iç içe geçen tarımdaki hamlelerimizle, spor turizmindeki projelerimizle çok önemli atılımlar yapacağız. "



Aras, Bodrum'un 50 yıldır turizmi en iyi yapan destinasyon olduğunu kaydederek, şu ifadeleri kullandı:



"Bodrum turizmini gastronomi, tarım, sağlık, doğa, spor ve kongre alanlarında çeşitlendirerek 1,5 milyona yaklaşan yabancı turist sayımızı kısa ve orta vadede 2,5 milyona çıkartacağız ve 1 milyar dolar ek gelir sağlayacağız. Resmi nüfusumuzun 14 katı yabancı turist ağırlayacağız. Ekoturizm alanlarında butik konaklama kapasitesini artırmak ve köy pansiyonculuğunu yeniden canlandırmak için yatırımları teşvik edeceğiz. Kırsal hayata özlem duyan misafirlerimizin tarımsal aktivitelere doğrudan katılabileceği, doğayla iç içe olabileceği, günlük taze ve sağlıklı gıda temin edebileceği, hatta bu ürünleri yetiştirebileceği bir turizm bölgesi olacağız."



"GASTRONOMİ TURİZMİNİ CANLANDIRACAĞIZ, BODRUM MARKALI ÜRÜNLERİ DÜNYAYA SATACAĞIZ"



Ahmet Aras, tarım ve turizmin her alanda birbirini tamamladığını belirterek, "Bir destinasyonun tarım ürünleri ne kadar çeşitlilik ve özgünlük arz ederse, turizm talebi de olumlu etkilenir. Her ikisi de iklimle ve doğal kaynaklarla paralel ilerleyen sektörler. Tarımı ve turizmi bütünleştirmek istiyoruz." dedi.



Bu projeler sayesinde yapılaşmanın önüne geçileceğini, kırsaldan kente göçün azalacağını dile getiren Aras, "Gastronomi turizmini canlandırmak için lezzet rotaları oluşturacağız. Bodrum markalı ürünlerin Türkiye'ye ve dünyaya satış ve pazarlamasını yapacağız. Çiftçinin ve üreticinin turizmden de kazanmasını sağlayacağız. Bu turizm yerel halka toprak ve üretim dışında da iş fırsatları sağlayacak, bölgenin geliri artacak." ifadelerini kullandı.



Aras, Bodrum'da mandalinanın, sandalet ve tekne imalatının yıllardır marka haline geldiğini kaydederek, "Bodrum'da zeytin üretimi de 3 bin yıldır var. Bölgemiz için zeytincilik çok önemli. Zeytinyağının yanı sıra zeytinle ilgili birçok ürün görebilirsiniz. Katma değeri yüksek ürünler sayesinde çiftçilerin geliri artıyor. Bu alandaki üretime de destek veriyoruz." şeklinde konuştu.



"TARIMI BODRUM TURİZMİNE KAZANDIRACAĞIZ"



BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan ise vakfın, tüm paydaşlarını bir araya getirerek tarım ve doğa turizminde önemli işlere imza attığını söyledi.



Antik çağdan bugüne kadar Bodrum'da tarımın çok önemli bir değer olduğunu dile getiren Ceylan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bu değeri yıllar sonra Bodrum ekonomisine tekrar kazandırmak ve ilçe turizmine tarımla katkı sağlamak istiyoruz. Bodrum yarımadasının sınırlı tarım alanları agroturizm ve gastronomi için çok elverişli. Kısa, orta ve uzun vadede tüm paydaşlarımızla birlikte hem tanıtım hem üretim hem de katma değer anlamında çok önemli hedeflerimiz var. Ciddi anlamda aromatik lavanta ekimine başladık. Bisiklet ve yürüyüş yollarını hayata geçirdik. Golf turizminden agroturizme kadar birçok ürün geliştiriyoruz."



Ceylan, çeşitlilikle birlikte ilçedeki hem turist hem de turizm gelirinin artacağını kaydederek, "Bodrum'un turizm gelirlerini 10-15 yılda yüzde 40-50 artırmak istiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.



"ÇOCUKLARIMIZA ATALARIMIZDAN DEVRALDIĞIMIZ BODRUM'U BIRAKMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"



İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, insanların her geçen gün tarımdan ve topraktan koptuğunu belirterek, özellikle son kuşakta çiftçiliğe ilginin olmadığını söyledi.



Dinç, "Halbuki Bodrum'da önceden herkes mandalina bahçesiyle, zeytinle, tarımla ilgilenirdi. Şu anki Bodrum büyüklerimizin bıraktığı Bodrum değil. Çocuklarımıza atalarımızdan devraldığımız gibi bir Bodrum bırakmak için büyük sorumluluklarımız var." dedi.



Bu konuda ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını dile getiren Dinç, Bodrum'da tarımı yeniden canlandıracaklarını sözlerine ekledi.