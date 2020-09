Bodrum'a dev yatırım! 5 milyar dolara ulaştı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum'da son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımın pandemi sürecinde de hız kesmediğini belirterek, "İlçemizde şu anda otel, gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı." dedi.



Aras, ekonomi gazetecileriyle bir araya geldiği toplantıda, Bodrum'a yönelik pandemi sürecinde devam eden yatırımcı ilgisi ve turizm faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.



Küresel salgının her turizm destinasyonu gibi Bodrum'u da olumsuz etkilediğini belirten Aras, yabancı turist sayısındaki kayıplarının yüzde 90'a vardığını, buna rağmen ocak-ağustos döneminde ilçeyi 100 bin yabancının ziyaret ettiğini bildirdi.



Aras, turizm sezonunun pandemi nedeniyle uzadığını, otellerde doluluk oranının sezon sonu olmasına rağmen iyi düzeyde olduğunu kaydetti.



Yabancı turistteki kayba karşı yerli ziyaretçilerden ciddi ilgi gördüklerini ifade eden Aras, "Pandemiye rağmen yerli turist temmuzdan itibaren Bodrum'a akın etti. Bodrum'da ikinci evi olanların da kente gelmesiyle ilçemizde ciddi bir hareketlilik yaşandı. Bu sayede kaybımız bir nebze de olsa hafifledi." diye konuştu.

Aras, Bodrum'un resmi nüfusunun yaklaşık 180 bin olduğunu aktararak, "İlçeden ikamet eden nüfusumuz yazlıkçıların gelmesiyle yazları 400 bine ulaşır. Eylül itibarıyla tekrar 200 binlere gerilemeye başlar. Ancak bu yıl söz konusu azalma yaşanmadı. Hala 400 bin kişi Bodrum'da kalıyor. Salgın nedeniyle yazlıkçılar kışın da Bodrum'da kalacak." ifadelerini kullandı.



Diğer yazlık destinasyonları gibi Bodrum'un da en büyük problemlerinden birisinin "yaz ve kış nüfusu arasındaki büyük fark" olduğunu vurgulayan Aras, "Bodrum'a 176 binlik nüfusa göre devletten bütçe ayrılıyor. Bu nüfusa göre polis, memur gibi kamu personeli görevlendiriliyor. Ancak hizmet verdiğimiz kişi sayısı 400 bini buluyor. Yüksek bütçe alabilmemiz ve daha iyi hizmet vermemiz için yazlıkçılarımızdan ikametlerini Bodrum'a almalarını istiyoruz." dedi.



"YATIRIMCILAR BODRUM İÇİN YARIŞTA"



Ahmet Aras, ilçenin, turizmde Türkiye'nin incisi olduğunu, yıllardır çok cazip bir turizm destinasyonu olma özelliğini sürdürdüğünü ifade etti.



Turizmde yaşanan ilerlemenin yerli ve yabancıları cezbettiğini, insanların Bodrum'a tatile gelmek, buradan ev almak, burada yaşamak ve yatırım yapmak için adeta yarıştığını aktaran Aras, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bodrum artık lüks ve üst segment turizmin merkezi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok önemli markalar ilçemize geldi. Turgutreis, Yalıkavak ve Bodrum gibi dünyaca ünlü marinaların varlığı, yat ve ahşap tekne imalatı Bodrum'u benzer destinasyonlardan ayırdı. Denizi, havası, iklimi, marinaları, mavi turları, üst segment turizmi ve birçok açıdan sahip olduğu benzersiz özellikleriyle ön plana çıkan ilçemize gelen turist bir zaman sonra yatırıma yöneldi."



"BODRUM'DA DEVAM EDEN YATIRIMLARIN BÜYÜKLÜĞÜ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI"



Bodrum Belediye Başkanı Aras, son yıllarda artan yerli ve yabancı yatırımın pandemi sürecinde de hız kesmediğini belirterek, "Yıllardır atıl olan, yarım kalan oteller önemli gruplar tarafından alınarak yenilenmeye başlandı. Yurt dışından çok seçkin otel markaları Bodrum'a gelmeyi sürdürdü. Salgın nedeniyle ilçemizde ciddi bir konut talebi oldu. Turizmde ve gayrimenkulde yeni projeler hayata geçmeye başladı. Bodrum'da şu anda otel, gayrimenkul, hastane, sağlık turizmi, spor, altyapı gibi tüm alanlarda süren yatırımların büyüklüğü 5 milyar dolara ulaştı. Bu tutarın daha da artmasını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Aras, dünyada sadece 5 lokasyonda bulunan bir restoran markasının, sadece ABD'de hizmet veren bir otelin Türkiye'de sadece Bodrum'da yatırım yaptığını söyledi.



Aras, "Susona, LXR, Ritz Carlton, The Edition, Mandarin Oriental, Kempinski, Wyndham, Rixos, Titanic, Rodisson Blu gibi dünyaca ünlü onlarca marka Bodrum'da. Şu anda önemli markalar da kapıda." diye konuştu.



Çevresi, kimliği ve dokusu ile barışık projelerin başlarının üstünde yeri olduğunu ifade eden Aras, ilçenin kent kimliğine katkı sağlayan, doğasına ve yapısına uyumlu projelere kapılarının her zaman açık olduğunu söyledi.



"YABANCILAR TURİZM, SAĞLIK VE SPOR YATIRIMINA İLGİ GÖSTERİYOR"



Ahmet Aras, Bodrum'da yatırım yapmak isteyen yabancıların; otellerin yanı sıra sağlık, fuar ve kongre gibi kültürel yapı, yat inşaatı ve spor tesisi gibi alanlarda yatırıma ilgi gösterdiğini anlattı.



ABD, Almanya, Hollanda, İngiltere ve Orta Doğu'dan bugüne kadar ciddi ilgi gördüklerini vurgulayan Aras, bu ilginin sürdüğünü, ünlü markaların Bodrum için proje geliştirdiği duyumları aldıklarını bildirdi.



Aras, "Rusların spor turizmiyle ilgili yatırım yapma girişiminde olduğunu biliyoruz. Bunu hükümetimizin ilgili yerlerine de aksettirdik. Buz hokeyi yatırımları proje aşamasında. Üçüncü yaş turizmi için de yatırım planlamalarımız sürüyor." diye konuştu.



Son bir ayda Katar kraliyet ailesinin, dünyaca ünlü Rus milyarder Roman Abramoviç'in ve çok sayıda önemli ismin lüks yatlarının Bodrum'a demirlediğini anlatan Aras, şunları kaydetti:



"Küresel anlamda önemli iş adamlarına ve siyasilere hitap eden bir destinasyon olduk. Bu teveccühün farkındayız. Çok ciddi çalışıyoruz. 5 yılda Bodrum'un altyapı sorununu çözeceğiz. Bodrum'un Türkiye'de rakibi yok. Türkiye'de eşi ve benzeri bulunmayan ilçemizin dünyanın en ünlü turizm destinasyonu olmasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."



Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı ile hayata geçirdikleri Visit Bodrum projesi sayesinde turizmin göz bebeği ilçenin, tarihi ve kültürü başta olmak üzere birçok alanda tanıtılacağını belirterek, kentin, tüm yerel değerleriyle, tarihi, kültürü, gastronomisi ve iklimiyle bir bütün olarak tanıtımını hedeflediklerini bildirdi.

Aras, bugüne kadar Bodrum'un tanıtımında eksik kalan tüm yönlerini, olağanüstü bir internet portalıyla dünyaya anlatmaya kararlı olduklarını belirterek, "Bu da beklentilerimizi yükseltiyor. 2021'de Bodrum turizminin çok büyük bir atılımla canlanacağına inanıyorum." dedi.



"KAÇAK YAPILARA KARŞI NET BİR ŞEKİLDE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"



Bodrum Belediye Başkanı Aras, göreve gelir gelmez kaçak ve mevzuata aykırı yapılara karşı bir seferberlik başlattıklarını ve ilk neşteri buraya vurduklarını, bu konudaki kararlılıklarının aynı şekilde sürdüğünü ifade etti.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile birlikte kaçak yapılara karşı net bir şekilde çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Aras, şöyle devam etti:



"Bakanımız Murat Kurum buraya geldi ve çok net bir şekilde ifade etti. Bizim isteğimizi, kararlılığımızı gördü ve bize destek verdi. Beraber sürdürdüğümüz bu çalışmalara devam edeceğiz. Başlattığımız seferberlik kaçak yapıları durdurdu. Bodrum'a çok önemli markalar gelecek diye hiçbir şekilde taviz vermiyoruz. İlçemizin en ücra ve küçük bölgelerinde dahi denetimler sürüyor."



Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Muğla Büyükşehir Belediyesi arasında İçmeler, Torba, Yalı, Kızılağaç, Çiftlik Bölgesi Altyapı Yapım İşleri ve İşletme Protokolü'nün imzalandığını anımsatan Aras, çalışmaların en kısa zamanda başlayacağını, Bakanlığın 200 milyon liralık yatırım yapacağını bildirdi.

5 yıl içinde Bodrum'un altyapı sorunlarını çözüme kavuşturma hedefini başarmak için yoğun bir mesai harcadıklarını ifade eden Aras, Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin ise gelecek 5 yılda 1 milyar liralık yatırım yapacağını aktardı.



"BODRUM'DA TARIMSAL ÜRETİMİ DESTEKLİYORUZ"



Ahmet Aras, Bodrum'da çok önem verdikleri tarımsal üretime yönelik çalışmalara değinirken, üreticileri desteklediklerini, kooperatif satış noktalarını, üretici pazarlarını devreye soktuklarını anlattı.



Tarım Ar-Ge ve Yerel Tohum Merkezi'ni açtıklarını, atalık tohumları çoğaltmaya başladıklarını, gelecek günlerde Karaova bölgesinde tıbbi aromatik bitki üretimini başlatacaklarını bildiren Aras, tarımı, turizmin bir girdisi olarak geliştirme konusunda kararlı olduklarını sözlerine ekledi.