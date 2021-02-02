Bodrum satılık yazlık villada yatırımcıların tercihi Venezia Bodrum projesi oluyor

Senelerce şehir hayatının hengamesinden ve stresinden uzakta olmak ve sürekli konaklayabilmek için özel bahçeli, ayrı girişli müstakil olan bodrum villa ya da yazlık satışları yazlıkçıların aradığı önemli kriterler haline gelmiştir.

Venedik’in sularla dolu tarihi mimarisinin etkisinde tasarlanan projede, doğayla iç içe olan villalar denize sıfır olarak yeni konsept ultra geniş ortak havuzlu evler Bodrum’da yatırımcılara bir ilki yaşatmaktadır. Bodrum’da satılık yazlık denildiği vakit akla gelmeye başlayan Ezza, bugüne kadar birçok bodrum yazlık, villa, müstakil ev konseptinde yatırımın geri dönüş hızında avantajlı liderliğini sürdürmektedir.

Bodrum ev ilanlarından müstakil villa tarzında veya istenilen geniş konseptte satılık evlerin fiyatları hem de yeni projeler hakkında ayrıntılı bilgiler son dönemde oldukça karşımıza çıkmakta. Bodrum evlerindeki fiyatlar, projeler bazında gerek bütçeye uygunluğu ve lüks dizayn odaklı satılık yazlık villa konseptinde yaklaşık son 10 yıldır İstanbul’dan daha hızlı gelir edildiği gözlemlenmiştir.

Yazlık ev satın almak isteyenler, Bodrum satılık daire ev fiyatlarını ve emlak satışlarını doğrudan yöneterek Bodrum piyasasını etkileyen bir gayrimenkul geçmişine sahiptir.

BODRUM’DA MÜSTAKİL SATILIK VİLLALAR ÖZEL HAVUZ KONSEPTİ



Bodrum ev fiyatları adına yapılan araştırmalarda konut değerlerinin artış hızının diğer bölgelere istinaden konum ve yer olarak daha hızlı olduğu tespit edilmiştir. 1990’dan bu yana 1800’den fazla yaşam alanı üretmiş olan Ezza şirketler grubu, Türkiye’nin en değerli tatil bölgelerinden Bodrum’a Venedik esintileri getirdi. Bodrum satılık ev fiyatları konusunda Venezia Villaları listede yer almaya başlamıştır.

Türk rivierasındaki bölgelerin gelişme ihtimalleri ve senelik değer artışlarını ekibi ile analiz ederek, sadece bu lokasyonlarda projeler sunmakta olan Ezza, Venezia Bodrum Villaları’nda €99.000’dan başlayan fiyatlarla alıcı bulmaya başladı.

BODRUM’DA YAŞAM PANDEMİ NEDENİYLE DAHA GÜVENLİ

Salgın döneminde güvenli yaşam ve ev konforu herkes için zorunlu olmuş, Bodrum’da satılık villa ve daire arayışını da öncelikli hale getirmiştir. Pandemi nedeniyle artan şehir hayatından uzaklaşma talebini akılcı bir şekilde değerlendirmenize olanak tanıyan Venezia Bodrum Villaları dubleks, 2 yatak odası, salon, açık mutfak, 2 WC ile brüt 86 m2 olup, kaliteli malzeme ve işçilik ile inşa edilmektedir.

Havalimanından yalnızca 10 dakikada evinize ulaşabileceğiniz, şehir merkezine ise 15 dakikada varabileceğiniz; Venezia Bodrum harika konumuyla sizi bekliyor. Denize ve Boğaziçi’ne 3 dk, Güvercinlik'e 4 dk, Milas'a 20 dk mesafede yer almaktadır.

Her villaya özel giriş alanıyla evden çıkmadan yeşillikler içindeki 1.712 metrekarelik havuza direk erişim imkânı sunan; sosyal izolasyona da uygun güvenli konsepti, lokasyonu, yüksek yatırım geri dönüşü ve fiyatı ile dikkat çeken Venezia Bodrum Villaları’nın satışları başladı.

Ezza Şirketler Grubu (GYG) Projeleri

Ezza şirketler grubu ve iştiraklerinin Bodrum'daki hayata geçirdiği projeler ise şöyledir;

BOĞAZİÇİ EVLERİ

VELA TERRACE

BAĞ EVLERİ

KOSSA CLUB

SEA & YOU

AURA

ALESTA

AK-TUR APART 3

AREON PRINCESS

VİLLA RİVA

SARNIÇ EVLERİ

LAVANTA

MARE

SANDALET

B-LIFE

B-LINE

YALI CLUB



Ezza’nın Tamamlanmış projelere dair tüm bilgi ve konut durumlarını kurumsal internet sayfasında görebilirsiniz.