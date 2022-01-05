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BMWden 2021'de rekor satış

#BMW#Satış#Rekor
BMWden 2021de rekor satış

Otomotiv sektörü çip kriziyle boğuşurken Alman dev BMW satışlarını artırdı ve rekor kırdı.

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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi ile birlikte tüm sektörlerde üretimler yavaşlarken BMW rekor satış rakamına ulaştı. Koronavirüs pandemisinden dolayı ev elektroniğine artan taleple birlikte çip krizi de yaşanmaya başlamıştı.

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Birçok otomobil fabrikası geçici olarak üretimi durdururken BMW 2021 yılında 2.2 milyondan fazla otomobil sattığını açıkladı.

Küresel çapta çip krizinin olması, otomobil üretimlerinin yarıda kalması da BMW'yi etkilemedi. 

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BMW sözcüsünün yaptığı açıklamada "İlk kez BMW markasında satışlar 2.2 milyonu aştı. BMW, global premium araç segmentinde 2021 yılında ilk sırada yer aldı" dedi.

BMW'nin bünyesinde Mini ve Rolls-Royce markaları da bulunuyor. Şirket 2022 yılı toplam satış rakamlarını önümüzdeki hafta açıklayacak.

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