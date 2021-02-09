BMD’den ‘verimli mağazacılık’ önerisi

Türkiye’nin önde gelen markaları ocak ayını ortalamada yüzde 50-60 ciro kaybıyla kapattı. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, AVM’lerin ziyaretçi trafiğinde yüzde 70’lere varan düşüş olduğunu belirtti ve şunları kaydetti: “Markalarımız bazı mağazalarda aylık cironun yüzde 10’unu genel gider olarak ödemek zorunda kalıyor.

Zarar eden mağazalarda markalarımıza bir defaya özel tazminatsız erken çıkış imkanı verilmesinin tek çözüm olduğunu düşünüyoruz. Normalleşmenin ne zaman sağlanacağını öngöremediğimiz bu koşullarında da verimsiz mağazalardan verimli mağazalara geçişimize imkân verecek mevzuat değişikliğinin, markalarımız için önemli olduğunu düşünüyoruz.”