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Hürriyet
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Ekonomi
Aysel ALP / ANKARA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

BMD’den alışveriş hamlesi

Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
BMD’den alışveriş hamlesi
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Salgın nedeniyle kapanan ve 1 Haziran’da yeniden kapılarını açan AVM’lerde aradan geçen iki haftada istenen ziyaretçi sayısına henüz ulaşılamadı.

Sosyal medyadan topluma ‘İhtiyacını erteleme ekonomiye sahip çık’ mesajı veren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD), önümüzdeki günlerde alışverişi artıracak bir dizi çalışma yapıyor. BMD Başkanı Sinan Öncel, hazır giyim kategorisinde cadde mağazalarda geçen yılın aynı dönem cirosunun ortalama yüzde 30-40’ına gelindiğini, ev tekstili ve mobilyanın bu oranı biraz geçerken, kozmetik ve hızlı tüketim ürünleri satan zincir mağazalarda ise ciroların yüzde 90’a kadar çıktığını söyledi. Öncel, AVM’lerde ise ziyaretçi sayısının düşüklüğü nedeniyle geçen yıl cirosunun ancak yüzde 25-30’larına gelindiğini belirtti. Geçen yıl cirolarına ulaşmanın bir başarı olmayacağını anlatan Öncel, enflasyon ve kur artışları dikkate alındığında 2019 cirolarının 2020’de en azından yüzde 20 artması gerektiğine dikkat çekti. Öncel, salgın etkisi altında 1 Haziran’da açılan AVM’ler ile cadde mağazalara ilişkin ciro gelişmelerini şöyle anlattı: “İhtiyacını erteleme ekonomiye sahip çık” mesajı verdiklerini söyledi. Ziyaretçileri yeniden mağazalara çekmek için bir çalışma yürüttüklerini belirten Öncel, “Ne olduğunu şimdi söylemeyeyim, sürprizi kaçar” dedi.

 

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Aysel Alp
Aysel Alp
ayalp@hurriyet.com.tr
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