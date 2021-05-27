Blockchain teknolojisiyle dış ticaret hamlesi

Türkiye İş Bankası, blockchain teknolojisini kullanarak dış ticarete aracılık eden ve dış ticarette ödeme garantisi veren ilk Türk bankası olduğunu duyurdu. Şişecam, Kuraray Europe GMBH, İş Bankası ve Commerzbank'ın taraf olduğu işlemin, 10 Mayıs 2021'de Marco Polo platformu üzerinden gerçekleştirildiği bildirildi. Türkiye'de blockchain teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilen ilk canlı dış ticaret işlemi olma özelliği taşıyan işlemin Almanya ve Türkiye arasında gerçekleştirildiği kaydedildi.



Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Marco Polo platformunun ödeme garantisi modülünde yapılan ilk işlem olduğu belirtildi. Açıklamada şu bilgilere de yer verildi:



İşlem kapsamında, Şişecam tarafından Almanya'da faaliyet gösteren Kuraray GMBH'dan yapılması planlanan ithalata ilişkin sipariş, Marco Polo platformu üzerinde bir akıllı sözleşme olarak oluşturuldu. Akıllı sözleşmenin taraflarca onaylanması ile İş Bankası, vadede ödeme yapma taahhüdü vererek işleme finansal garanti sağladı ve ithalat süreci geleneksel yönteme göre çok daha kısa süre içinde başlamış oldu.



ŞEFFAFLIK VE GÜVEN SAĞLAYAN BİR ALTERNATİF



Konuya ilişkin açıklama yapan İş Bankası Genel Müdür Yardımcısı Şahismail Şimşek, blockchain teknolojisi ve akıllı sözleşmelerin, geleneksel iş modellerindeki operasyonel iş yükünü ortadan kaldırdığını, taraflara şeffaflık, hız ve güven sağlayan bir alternatif sunduğunu vurguladı. Uluslararası ticarette evrak gönderme ve kontrol süreçlerinin daha da zorlaştığı pandemide dış ticaret işlemlerinin hızlanması, şeffaflaşması ve dijitalleşmesi ihtiyacının daha da önem kazandığına dikkat çeken Şimşek, 2020 yılında gerçekleştirdiğimiz iki pilot işlemden sonra şimdi de canlı ortamda blockchain teknolojisi ile dış ticaret işlemini başarıyla tamamladık. Artık fiziksel evraklara dayalı ödeme şekillerinin önemi azalıyor; verilerin eşleşmesine ve elektronik ticarete dayalı bankacılık hizmetlerine duyulan ihtiyaç artıyor. Biz de her alanda müşterilerimize inovatif ve katma değerli çözümler sunma anlayışımız çerçevesinde, blockchain teknolojisini dijitalleşme çalışmalarımızda özel olarak konumlandırıyoruz. Böylelikle, hızla değişen uluslararası ticaret ortamında müşterilerimizi geleneksel çözümlere ek olarak yeni finansal ürünlerle tanıştırmak üzere çözümler üretiyoruz diye konuştu.



Marco Polo’nun blockchain bazlı finansman platformunda ilk canlı dış ticaret işlemini gerçekleştirmenin heyecanını yaşadıklarını ifade eden Şişecam Mali İşler Başkanı Görkem Elverici ise En yeni ve etkin dijital çözümleri şirketimizin yurtiçi ve yurtdışındaki tüm faaliyetlerinde kullanarak, gerek müşterilerimiz gerekse de tedarikçilerimiz ile beraber tüm ekosistemin gelişiminin sağlanması için etkin rol oynamaya devam edeceğiz dedi.



Merkeziyetsiz bir ticaret platformu ve tam otomatik veri alışverişi kullanılarak gerçekleştirilen dış ticaret finansmanı işlemlerinin artık hayatın bir gerçeği olduğunu ifade eden Marco Polonun Türkiye Sorumlusu Cyril Broutin, İş Bankasının iş ortağımız olmasından ve Şişecam’ın Marco Polo ağındaki ilk Türk firması olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz. İş Bankası, Şişecam ve diğer Türk firmaları ile dijital faaliyetlerimizi daha da genişletmeyi arzu ediyoruz ifadelerini kullandı.

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