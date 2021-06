Blockchain (Blok Zinciri) Nedir, Nasıl Çalışır? Blockchain Teknolojisi Ne İşe Yarar Ve Nerelerde Kullanılır?

İlk kripto para birimi olan Bitcoin ile hayatımıza giren ve sık duymaya başladığımız blockchain, eski verilerde düzenleme imkanı sunmaz.

Blockchain (Blok Zinciri) Nedir?

Blockhain yani diğer adı ile blok zinciri, para transferlerinin ya da teknolojisi verilerin güvenliğini sağlayan en güçlü güvenlik aracıdır. Bitcoin gibi çeşitli kripto para birimlerini duyan pek çok kişi, büyük ihtimalle blockchain (blok Zinciri) teknolojisini de duymuştur. Blockchain teknolojisi, 25 yıldan daha fazla bir süredir kullanılıyor.

Blockhain Nasıl Çalışır?

Blockhain, yani blok zinciri teknolojisini anlayabilmek için ilk olarak şifreleme bilimini anlamanız ve çözmeniz gerekir. Şifreleme biliminin en akılda kalan ve en çarpıcı açıklaması ise, çocukluk dönemimizde genellikle anne ve babalarımızın parmağında gördüğümüz şifre çözücü çanta ya da yüzüklerdir. Şifre çözücü yüzükte alfabede bulunan her bir kelime bir numara ile ilişkilendirilir. Eğer şifreyi bilmiyorsanız orada verilen mesajı da okuyamazsınız. Modern şifreleme teknolojisi de aslında şifre çözücü yüzüklerin bir bakıma bilgisayar ortamına aktarılmış şeklidir. Bu şifreler dosya ve verileri açan kodları üretir.

Blockchain Teknolojisi Ne İşe Yarar ve Nerelerde Kullanılır?

Blockhain teknolojisi, dosyaları şifrelemek ve güven altında tutmak için kullanılır. İnternet ortamında sahip olduğumuz veriler kontrolümüz dışında bazen kopyalanabilir, karıştırılabilir, değiştirilebilir ve tekrar düzenlenebilir. Bu durum internet doğasının bazen sinir bozucu bazen de güzel olan tarafıdır. Blockchain yani blok zinciri teknolojisi de transfer ve ver güvenliğini sağlamak için kullanılan teknolojilerdir. Blok zinciri, geleneksel veri tabanları gibi değil de, işlemlerin arka arkaya listelediği dijital bir kayıt defteri olarak çalışır.

Veriler giriş tarihine göre genellikle arka arkaya sıralanır. Her blok kendinden önceki bloğun şifrelenmiş kodunu içinde barındırır ve her türlü değişikliğe karşı da güvenlik sağlar. Her blok içinde önceki blokun şifrelenmiş olan özet kodu (hash) ve işlem bilgileri de yer alır. Her blok, kendilerinden önceki şifreli şekline bağlı olduğu için, herhangi birinde değişiklik yapılması durumunda, sonraki tüm bloklarda değişiklik ortaya çıkarır. Bu nedenle verilerin asla değiştirilmediğinden emin olunması gerekiyor.

Blockchain Nasıl Çalışır?

Blockchain’de isminden de anlaşılabileceği gibi veriler bloklar halinde saklanır. Madenci ismi verilen ağa bağlı olarak çalışan bilgisayarlar, işleme konmuş olan verileri bir araya getirerek şifreleme standartlarına uygun bir şekilde arşivler ve blok haline getirir. İşlemlerin tamamına ait olan veriler, özet bir fonksiyona (hash) dönüştürülür. Bitcoin ağından örnek verilecek olursa, özet fonksiyon (hash) oluşturmak için SHA-256 adı verilen bir şifreleme sistemi kullanılır. SHA-256 standardı, girdi verisi bir harften oluşsa da, yüzlerce sayfalık roman uzunluğunda bile olsa her zaman on altılık sayı sisteminde 64 karakterlik çıktı imkanı sunar.

Node (Düğüm) Nedir?

Ağa destek veren, node isimi verilen gönüllü katılımcılar tarafından blokların ve şifreleme bilgilerinin kontrolü sağlanır. Yeterli onay alınırsa blok, zincire eklenir. Birbirine özel şifrelemeler ile bağlanan blokların sıralı bir şekilde listelenmesi durumunda hayali bir zincir ortaya çıkar. Gerçekleşen bu işlemden sonra madenci, kullanılan konsensüs yapısına uygun bir şekilde ödül kazanır.

Açık blockchain ağlarına gönüllü bir şekilde bağlanan ve gerçekleşen işlemler ile oluşturulan bloklar hakkında bilgi yayılmasına yardımcı olan bilgisayarlara da node yani düğüm ismi verilir. Yetkili node’lar, konsensüs kurallarına uymayan işlemleri geçersiz bir hale getirme yetkisine sahip olur.

